Стало известно о десятках ударов США и Британии по Йемену Представитель хуситов: США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену

Фото: US Navy/Global Look Press

Американские и британские вооруженные силы нанесли по территории Йемена 73 удара, сообщил военный представитель движения хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале. По его словам, атакам подверглись столица Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

В результате атак погибли пять бойцов движения, добавил он. Еще несколько человек получили ранения.

В результате ударов погибли пять бойцов наших вооруженных сил, еще шесть были ранены, — сообщил Сариа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену. По его словам, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права.

Действия Вашингтона и Лондона тем временем поддержали некоторые страны, в том числе Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Масштабная спецоперация, начавшаяся в ночь на 12 января, включала применение авиации, кораблей и подводных лодок. По данным СМИ, США попытались привлечь к операции против хуситов арабские государства, в том числе Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Все они ответили отказом.