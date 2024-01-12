В Кремле отреагировали на удары США и Великобритании по Йемену Песков: Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену

Фото: US Navy/via Global Look Press

Вооруженные силы США

Москва относится с осуждением к ударам США и Великобритании по Йемену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права, передает ТАСС.

Мы их осуждаем <...> С точки зрения международного права они (удары. — NEWS.ru) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция, — заявил Песков.

США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену в ночь на 12 января. Их целью стали объекты, находящиеся под контролем хуситов. После обстрелов в районе аэропорта Саны возник пожар, который быстро потушили. По словам представителя хуситов, Яхья Сариа, Лондону и Вашингтону не удалось нанести серьезного ущерба.

Действия Вашингтона и Лондона поддержали некоторые страны, в том числе Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Масштабная спецоперация включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок. Также сообщалось, что США попытались привлечь к операции против хуситов арабские государства, в том числе Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Все они ответили отказом.