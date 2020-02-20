https://static.news.ru/photo/0e6d193c-53ef-11ea-9488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил об ударе самолётов Су-24 ВКС РФ в Сирии. Они атаковали террористические группировки в Идлибе.

Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков, — цитирует сообщение ТАСС.

Российские самолёты Су-24 во время бомбардировки пытались сбить боевики, которых поддерживает Турция.

NEWS.ru информировал ранее, что в Сети появился видеоролик атаки турецкой армии в провинции Идлиб. При этом большинство экспертов продолжает утверждать, что Анкара не намерена начинать широкомасштабную операцию в Сирии.