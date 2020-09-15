Радикалы из Палестины запустили две ракеты по Израилю

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Боевики из палестинских радикальных группировок выпустили две ракеты по израильской территории из сектора Газа.

После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты, — сообщила пресс-служба израильской армии.

Израильским военным удалось перехватить одну из ракет.

Удар был осуществлён во время церемонии подписания соглашений о примирении между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Мероприятие проходило в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Как писал NEWS.ru, глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф.