Пять человек погибли в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Пять человек погибли при авиаударе ВВС Израиля по лагерю беженцев в Тулькарме

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/Global Look Press

Пять человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Mayadeen. Еще девять человек получили ранения.

[Во время штурма лагеря] оккупационными [израильскими] силами были повреждены три военные машины [ВС Израиля] и подорван один военный бульдозер, — говорится в сообщении телеканала.

7 ноября Армия обороны Израиля уже проводила антитеррористическую операцию в лагере беженцев в Тулькарме. По сообщениям ЦАХАЛ, тогда были разрушены «объекты террористической инфраструктуры». Кроме того, инженерные войска обнаружили ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств. Также сообщалось об обнаружении оборудования для производства оружия и аресте 28 разыскиваемых лиц, включая активистов ХАМАС.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил о том, что меньшей мере 31 человек погиб в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, еще десятки людей получили ранения. Этот лагерь беженцев неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля после эскалации палестино-израильского конфликта .