ПВО Сирии отразили атаку беспилотников

https://static.news.ru/photo/bf2cb56c-b4c9-11ea-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Беспилотники атаковали район Джабле в Сирии. Однако системам ПВО удалось отразить удар.

Данный район расположен в 15 км от российской авиабазы в Хмеймиме. Остальная информация об атаке остаётся неизвестной, передаёт сирийское государственное агентство САНА.

В феврале 2020 года российским военным удалось перехватить беспилотники боевиков у авиабазы в Сирии. На данный момент ВС России используют для этого средства радиоэлектронной борьбы.

NEWS.ru также писал об инциденте на северо-восточном периметре авиабазы в Хмеймиме. В марте 2020 года террористы предприняли атаку несколькими дронами. Однако они были сбиты ещё на подлёте.