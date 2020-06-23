ПВО Сирии отразили атаку беспилотников

Беспилотники атаковали район Джабле в Сирии. Однако системам ПВО удалось отразить удар.
Данный район расположен в 15 км от российской авиабазы в Хмеймиме. Остальная информация об атаке остаётся неизвестной, передаёт сирийское государственное агентство САНА.
В феврале 2020 года российским военным удалось перехватить беспилотники боевиков у авиабазы в Сирии. На данный момент ВС России используют для этого средства радиоэлектронной борьбы.
NEWS.ru также писал об инциденте на северо-восточном периметре авиабазы в Хмеймиме. В марте 2020 года террористы предприняли атаку несколькими дронами. Однако они были сбиты ещё на подлёте.
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