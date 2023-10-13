Путин назвал несомненным факт утечки оружия с Украины на Ближний Восток

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Киргизии выразил сомнения в том, что руководство Украины намеренно поставляло оружие на Ближний Восток, передает РИА Новости. При этом факт утечки поставок он назвал несомненным.

Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции на Украине известен — очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать, — сказал Путин.

Путин добавил, что атака, с которой столкнулся Израиль, действительно является беспрецедентной. При этом президент подчеркнул, что Иерусалим также отвечает жестокими методами, хотя не все население сектора Газа поддерживает ХАМАС. Российский лидер отметил, что Москва готова выступить посредником при переговорах для урегулирования конфликта.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден осведомлен о фактах масштабной коррупции в Киеве, но его администрация пока не предавала огласке эти данные. Украина всегда была в списке наиболее коррумпированных стран мира, отдельно отметил он.

До этого сообщалось, что журналиста CNN Фарида Закарию шокировали откровения президента Украины Владимира Зеленского, признавшего наличие коррупции в стране. При этом ранее украинский лидер обвинил Россию в распространении ложной информации о коррупции на Украине.