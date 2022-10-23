Путем Пророка: Эр-Рияд превратит Медину и окрестности в музей Эр-Рияд восстановит или построит достопримечательности времен раннего ислама

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Медина, Саудовская Аравия

Власти Саудовской Аравии будут создавать из священного для мусульман города Медина исламский исторический парк, решение об этом было принято 19 октября. В городе возведут или отреставрируют объекты, связанные с жизнью пророка Мухаммеда и важными событиями в истории ислама.

Медина в Саудовской Аравии — второй по значимости город в исламе, где пророк Мухаммад прожил последние десять лет жизни. С момента переселения (хиджры) пророка из Мекки в Медину в 622 году мусульмане отсчитывают летоисчисление, также именно в Медине была построена первая в истории ислама мечеть. Ежегодно миллионы мусульман приезжают в Медину для паломничества, но несмотря на исключительную важность города с религиозно-исторической точки зрения, достопримечательностей там не столь много — мечети, кладбища вроде Джаннат аль-Баки, где похоронены родственники и сподвижники пророка, а также святая гора Ухуд высотой 1126 м, у которой произошло одно из ключевых сражений во время первых лет распространения ислама. В некоторых мусульманских преданиях говорится, что это гора находится на вершинах ворот в рай.

Но вышеперечисленным достопримечательности Медины практически исчерпываются. На главном международном ресурсе для путешественников TripAdvisor информация о Медине уместились на три странички, причем половину списка занимают кафе, торговые центры и автобусные станции.

Всего до 2025 года в три этапа построят и отреставрируют около 100 объектов. На церемонии по случаю начала реконструкции главы Центра управления наследием Саудовской Аравии заявили, что восстановительные работы над некоторым объектом уже начались. Также Управление регионального развития и несколько государственных и частных структур подписали ряд контрактов и соглашений по развитию и возрождению исторически значимых мест.

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Тем временем Тауфик аль-Рабиа, министр хаджа и умры (большого и малого паломничества Саудовской Аравии), он же — председатель Комитета исламских исторических мест, заявил, что кампания по реконструкции должна стать «воплощением стремления властей страны сохранить исламское наследие и вернуть утраченные достопримечательности в повседневную жизнь горожан, паломников и туристов».

С помощью таких проектов королевство стремится восстановить исторические места и открыть свои двери для паломников и посетителей со всего мира. Мы хотим дать им возможность насладиться богатым культурным опытом, чтобы они могли исследовать исламские исторические сокровища и узнавать о подлинной культуре Саудовской Аравии, — заявил аль-Рабиа.

В рамках проекта власти намерены, например, создать тропу, идущую через примерно 40 мест, связанных с жизнью Пророка. Маршрут длиной в 175 км, будет начинаться в самой Медине и проходить по ее окрестностям. К слову, нечто похожее недавно взялись строить на палестинских территориях. В апреле этого года Палестинская автономия объявила о начале строительства «Тропы палестинского наследия» — туристического маршрута по достопримечательностям Палестинской автономии и, возможно, сектора Газа. В некоторой степени палестинская тропа схожа с саудовской, так как она тоже во многом пройдет через локации, связанные с жизнью авраамических пророков, почитаемых в иудаизме, христианстве и исламе.

Что же касается Медины, то проект реконструкции начинается с исторических религиозных сооружений вроде мечети Аль-Гамама, где Пророк проводил праздничные молитвы и просил у Всевышнего ниспослать дождь. Часть мечетей восстановят почти с нуля на местах, где они, как считается, когда-то стояли. Те же сооружения, от которых хоть что-то осталось, будут восстанавливать, пытаясь сохранить их изначальный облик. Так, от мечети Бану Аниф остались лишь два небольших фрагмента стен, но они обязательно должны быть включены в план воссоздания здания.

Под программу реконструкции подпадают не только религиозные сооружения. К примеру, в Медине восстановят колодец аль-Гарс («выращивающий растения» по-арабски). В последние годы жизни Мухаммед предпочитал пить воду именно из этого колодца, считая ее особенно свежей.

Когда я умру, омойте меня водой из семи кожаных мешков из колодца аль-Гарс, — говорил пророк.

Также власти обратили внимание на то, что вокруг Медины было немало значимых для распространения ислама сражений, а поля, где они происходили, ничем не отмечены. Поэтому рядом с городом восстановят место, где прошла так называемая «Битва у рва» 627 года, когда язычники из арабских племен пришли за Мухаммедом и его сподвижниками в Медину, требуя, чтобы прекратить распространять ислам. В мусульманских источниках сказано, что язычники пришли с десятитысячной армией из рабов-эфиопов, в то время как самих мусульман было не более трех тысяч. Узнав о наступлении, Мухаммед приказал укрыть женщин и детей, а сам отправился рыть рот вокруг Медины, отсюда и название битвы. Осада города длилась более двадцати дней, но несмотря на малочисленность, сподвижники Пророка смогли выиграть. Эта победа считается чудом и проявлением милости Аллаха.

Фото: wikipedia Бой между Али ибн Абу Талибом (слева) и Амр ибн Абд Вудди (справа) во время битвы у рва

Как именно восстановят поле, где прошло сражение — будет ли там что-то вроде музея или открытого пространства, не уточняется. К слову, нынешний подход саудовской власти к историческому наследию сильно отличается от отношения их предков ко многим исламским памятникам — имеются в виду ваххабиты, последователи арабского теолога Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, который сыграл одну из ключевых ролей в объединении саудовских племен и заложил основы исламского течения ваххабизма. Главной целью аль-Ваххаба было очищение ислама от языческих наслоений, избавление от роскоши и возвращение к первоначальной простоте религии времен Мухаммеда. В 18 веке Аравийский полуостров был глухой провинцией Османской империи, куда раз в жизни приезжали на хадж состоятельные мусульмане, и то они посещали лишь Мекку и Медину. Местные бедуины жили сами по себе, и постепенно начали забывать, что такое настоящий ислам. У них появились языческие обычаи, например, почитание некоторых деревьев, на ветви которых привязывали куски ткани, прося об исполнении желаний. Абд аль-Ваххаб призывал вернуть «истинное единобожие», а также — разрушить все усыпальницы и мавзолеи, отказавшись от почитания святых, кроме Пророка (он назвал это «поклонением мертвецам»), и начать тотальное очищение религии. Уже в 19 веке последователи аль-Ваххаба, ваххабиты (сами они предпочитают называть себя «салафитами» от арабского «салаф» — предшествие), добрались и до священных Мекки с Мединой. Там сторонники очищения веры сравняли с землей кладбище, где была похоронена семья пророка, и до сих пор на этом месте пустырь. Более того, наиболее фанатичные салафиты в 19 веке чуть не уничтожили могилу самого Пророка, и только вмешательство властей Османской империи помогло на тот момент изгнать фанатиков и частично восстановить некоторые из разрушенных святынь.

Но когда Османов окончательно изгнали из Аравии в первой половине 20 века, салафиты постепенно вернулись к своим идеям очищения ислама. И сейчас часть священных для мусульман мест продолжает пребывать в запустении. Например, колодец, из которого пил Пророк, использовался местным населением еще в конце 19 века , что кстати детально описал, попавший на Аравийский полуостров британский путешественник Ричард Бертон. А в сети можно найти фотографии того, как сейчас выглядят остатки колодца, заваленные мусором и строительными материалами.

Теперь, похоже, ситуация начинает меняться, и саудовская королевская семья все тщательнее следит за сохранением религиозного и культурного наследия, которое, помимо своего значения для верующих, привлекает все больше туристов (хотя въезд в Мекку и Медину для немусульман по-прежнему запрещен и карается штрафом или депортацией, но в последние годы растет объем не только паломников, но и туристов из исламских стран).

Кроме восстановления исторических памятников Медины, 21 октября Королевский институт традиционного искусства объявил о запуске 13 курсов по традиционным для Саудовской Аравии ремеслам, стилям искусства, танцев и архитектуры. По словам организаторов, эти программы предназначены для «укрепления чувства национальной идентичности». Учитывая как много, Саудовская Аравия сейчас вкладывает в развитие имиджа «открывающейся страны» с массой интересного, неудивительно если в ближайшее время Саудовская Аравия станет одним из главных культурных и туристических центров на Ближнем и Среднем Востоке, причем не только для мусульман, но и туристов-немусульман.