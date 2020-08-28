Против саудовского кронпринца созрел семейный бунт

Политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана сформировала мощную оппозицию в среде его двоюродных братьев. Об этом пишут ресурсы, близкие к критикам правящего дома. По их данным, регулярные кампании по зачистке инакомыслящих в Эр-Рияде не помогли нейтрализовать противников действующей власти из числа представителей дома Аль Сауд. Не исключено, что это чувствует и сам кронпринц Мухаммед.

О воинственных настроениях родственников кронпринца пишет базирующееся в Лондоне издание Arabi 21. Портал, который связан с саудовскими диссидентами, отмечает, что двоюродные братья принца Мухаммеда до сих пор не признают его легитимности в статусе наследника престола. Кампанию против сына нынешнего короля Салмана многократно усилило то, что своих позиций в 2017 году лишился бывший наследный принц Мухаммед бен Найеф, пишет Arabi 21. Сейчас он находится в руках саудовских правоохранителей.

Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Бывший кронпринц был задержан весной этого года вместе с таким видным государственным деятелем, как брат короля Салмана — принц Ахмед, вернувшимся не так давно из вынужденного изгнания. Тогда катарский портал The Middle East Eye сообщил, что аресты связаны с запланированным в этом году транзитом власти — от пожилого короля к молодому кронпринцу. Издание Arabi 21 делает вывод, что чистки, которые проводились в первое время после прихода Мухаммеда бен Салмана к власти, были направлены как раз на «группу поддержки» принца Мухаммед бен Найефа.

Оппозиционный потенциал различных ветвей дома Аль Сауд сохранился, уверены наблюдатели. Тем не менее эти данные пока что остаются на уровне гипотезы. Доподлинно можно судить лишь о набирающей обороты лоббистской кампании против кронпринца Мухаммеда за рубежом. Её возглавляет бывший помощник главы саудовского МВД Саад аль-Джабри — соратник бен Найефа, известный своей уверенной борьбой с терроризмом. Накануне доктор Саад подал в суд столичного округа Колумбия иск против наследника саудовского престола, в котором говорится, что тот планировал его убийство на территории Канады. Киллеры с санкции Мухаммеда отправились за доктором Саадом всего две недели спустя после того, как в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. Однако команда убийц была вовремя остановлена канадскими правоохранителями. В конце концов разгневанный наследник саудовского престола санкционировал арест двух детей аль-Джабри, которым ранее вместе с отцом не удалось покинуть Эр-Рияд.

Принц Мухаммед понимает как минимум факт сильной оппозиции его политике за рубежом. Это следует из недавнего материала The Middle East Eye. Источники издания рассказали о том, что кронпринц отменил историческую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне, которая была запланирована на следующей неделе. У саудовского руководства не было намерения объявлять о нормализации отношений с еврейским государством, как это сделали власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Однако рукопожатие с Нетаньяху должно было проложить дорогу к разморозке. В американскую столицу в минувшие выходные была направлена саудовская протокольная группа, а сразу в нескольких местных отелях втайне были забронированы места, однако всё отменилось в последний момент. Одной из причин источники MEE называют нарушение условий конфиденциальности: детали поездки стали известны СМИ. Когда об этом доложили кронпринцу, он испугался того, что его визит в Вашингтон превратится в страшный сон из-за акций протеста и возможной активности лоббистов того же аль-Джабри.

Сможет ли увенчаться подобная протестная кампания успехом, во многом будет зависеть от грядущих президентских выборов в США: безусловный «адвокат» кронпринца Дональд Трамп может покинуть политическую арену.