Против саудовского кронпринца созрел семейный бунт

Политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана сформировала мощную оппозицию в среде его двоюродных братьев. Об этом пишут ресурсы, близкие к критикам правящего дома. По их данным, регулярные кампании по зачистке инакомыслящих в Эр-Рияде не помогли нейтрализовать противников действующей власти из числа представителей дома Аль Сауд. Не исключено, что это чувствует и сам кронпринц Мухаммед.
О воинственных настроениях родственников кронпринца
Бывший кронпринц был задержан весной этого года вместе с таким видным государственным деятелем, как брат короля Салмана — принц Ахмед, вернувшимся не так давно из вынужденного изгнания. Тогда катарский портал The Middle East Eye сообщил, что аресты связаны с запланированным в этом году транзитом власти — от пожилого короля к молодому кронпринцу. Издание Arabi 21 делает вывод, что чистки, которые проводились в первое время после прихода Мухаммеда бен Салмана к власти, были направлены как раз на «группу поддержки» принца Мухаммед бен Найефа.
Оппозиционный потенциал различных ветвей дома Аль Сауд сохранился, уверены наблюдатели. Тем не менее эти данные пока что остаются на уровне гипотезы. Доподлинно можно судить лишь о набирающей обороты лоббистской кампании против кронпринца Мухаммеда за рубежом. Её возглавляет бывший помощник главы саудовского МВД Саад аль-Джабри — соратник бен Найефа, известный своей уверенной борьбой с терроризмом. Накануне доктор Саад подал в суд столичного округа Колумбия иск против наследника саудовского престола, в котором говорится, что тот планировал его убийство на территории Канады. Киллеры с санкции Мухаммеда отправились за доктором Саадом всего две недели спустя после того, как в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги. Однако команда убийц была вовремя остановлена канадскими правоохранителями. В конце концов разгневанный наследник саудовского престола санкционировал арест двух детей аль-Джабри, которым ранее вместе с отцом не удалось покинуть Эр-Рияд.
Принц Мухаммед понимает как минимум факт сильной оппозиции его политике за рубежом. Это следует из недавнего
Сможет ли увенчаться подобная протестная кампания успехом, во многом будет зависеть от грядущих президентских выборов в США: безусловный «адвокат» кронпринца Дональд Трамп может покинуть политическую арену.
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