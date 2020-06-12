Власти Саудовской Аравии допускают отмену ежегодного паломничества — хаджа, который должен пройти в конце июля на территории королевства. Причина — масштабы распространения коронавируса нового типа. Королевство еле справляется с инфекцией, говорят наблюдатели. Госпитализированы десятки членов королевской семьи.

О том, что саудовское руководство впервые с момента основания страны может отменить хадж, британской газете Financial Times сообщили местные источники.

Вопрос был тщательно изучен, рассматриваются различные сценарии, — рассказали собеседники издания. — Официальное решение будет принято в течение недели. Все варианты на столе, но в приоритете — здоровье и безопасность паломников.

Одно из предложений заключается в том, чтобы разрешить небольшому числу местных паломников совершать хадж, соблюдая при этом строгие меры предосторожности. В прошлом, во время вспышек других опасных вирусов Саудовской Аравии удалось соблюдать интересы паломников, однако нынешняя ситуация с коронавирусом кажется слишком глобальной. По данным Financial Times, в Саудовской Аравии уже свыше 100 тысяч заболевших.

AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

В Эр-Рияде приняли ранние меры по обеспечению контроля над вирусом после того, как 2 марта был официально зафиксирован первый случай заболевания. Саудовское руководство применило ограничения на поездки и ввело комендантский час по всей стране почти на два месяца. Однако после предпринятых накануне послаблений количество ежедневных случаев и смертей резко возросло. Так, арабская пресса цитирует саудовских инсайдеров, которые утверждают, что в больницах и на домашнем лечении находятся десятки членов королевской семьи.

Саудовский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Незар Бахабри утверждает, что сейчас на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в королевстве находятся свыше 1200 человек.

Ситуация в Джидде и Эр-Рияде очень тревожная, — говорит он. — Мы не ожидали, что критические случаи достигнут этого уровня. Я всегда был оптимистом и призывал не беспокоиться о росте заболеваемости, но на тот момент число критических случаев не превышало нескольких сотен.

Бахабри утверждает, что неожиданная вспышка в Саудовской Аравии может быть результатом интенсификации социальных контактов во время празднования мусульманского Ид аль-Фитра в конце мая. После него кривая заболеваемости пошла вверх.

AP Photo / Amr Nabil/ТАСС

В связи с этим неудивительно, что Саудовская Аравия решила вкладываться в разработку вакцины по-крупному. В частности, как сообщил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, страна предоставит финансовую помощь Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). Специально для сбора средств на содержание GAVI на период с 2021 по 2025 год в Лондоне накануне прошёл третий Глобальный саммит по вакцинам — в режиме видеоконференции. Взнос Саудовской Аравии в альянс составил $150 млн. Однако в целом, Эр-Рияд намерен выделить около $500 млн на разработку лекарства различным организациям и учреждениям.

Сохранение человеческой жизни и защита здоровья — это важная задача, которая заслуживает нашего вклада, жертвы и поддержки для достижения лучшего будущего справедливости, стабильности и процветания для нашего мира и для будущих поколений, — заявил Фейсал бен Фархан Аль Сауд на встрече.

Ситуация вокруг коронавируса заставляет Саудовскую Аравию пересмотреть базовые для своего существования вещи — от бюджетной политики до доступа к важным религиозным символам. Вполне вероятно, что коронакризис серьёзно изменит королевство и его элиту, которая оказалась беззащитна перед инфекцией.