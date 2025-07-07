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07 июля 2025 в 15:56

Президент Пезешкиан ответил на вопрос о «страхе перед Ираном»

Президент Ирана Пезешкиан: страна не вторгалась никуда 200 лет

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран не представляет угрозы для США, поскольку не вел агрессивных военных действий уже два столетия, заявил новоизбранный президент Масуд Пезешкиан. Так политик отреагировал на вопрос американского журналиста Такера Карлсона во время интервью, опубликованного на YouTube-канале телеведущего, о возможной опасности со стороны его страны.

Иран не вторгался ни в одну страну за последние 200 лет, — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан заявил, что Израиль пытался организовать на него покушение, однако операция провалилась. При этом подробностей инцидента он раскрывать не стал. Глава государства также подчеркнул, что агрессивный имидж Ирана формируется извне, включая Израиль, в то время как Тегеран всегда придерживался мирной политики.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США и Израиль в нарушении международного права и потребовал привлечь их к ответственности. Политик подчеркнул, что Тегеран готов предоставить доказательства «военных преступлений» Израиля, настаивая на компенсациях и восстановлении справедливости. Арагчи также отметил, что действия Вашингтона и Тель-Авива угрожают глобальному правопорядку.

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Такер Карлсон
США
Масуд Пезешкиан
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