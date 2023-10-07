Представитель израильской армии назвал сроки вытеснения ХАМАС из страны Представитель ЦАХАЛ Хехт заявил о планах вытеснить ХАМАС из страны к концу дня

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует вытеснить силы ХАМАС из страны к концу дня 7 октября, сообщил представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт в эфире CNN. По его словам, в настоящее время военные сосредоточены на сбережении сил.

Надеемся, что к концу дня внутри Израиля не останется живых террористов, — сказал Хехт.

Ранее командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС. Четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.