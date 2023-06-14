От энергетики до космоса: посол ОАЭ рассказал о сотрудничестве с Россией Посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер рассказал NEWS.ru, как торговля Абу-Даби с Москвой скажется на жителях Эмиратов через 50 лет

Фото: Посольство ОАЭ

Посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер

До конца года может быть готов проект соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Не исключается и присоединение Эмиратов к международному транспортному коридору «Север — Юг», связывающему Персидский залив с Москвой по суше. Об этих проектах, а также о том, чем Россия привлекательна для Эмиратов, в преддверии Петербургского международного экономического форума NEWS.ru рассказал посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

Зона свободной торговли скоро может стать реальностью

— Господин посол, в начале весны прошел первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли ЕАЭС — ОАЭ. Когда можно ожидать договоренности?

— ОАЭ заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, что будет способствовать открытию рынков между ними и другими странами. Эмираты стремятся к тому, чтобы соглашение о свободной торговле с ЕАЭС включало в себя двусторонние соглашения со странами союза в отношении торговли услугами и инвестиций.

После Петербургского международного экономического форума в Москве планируется второй раунд переговоров по проекту соглашения в расчете на то, что этот проект будет подписан в конце этого года.

В целом ОАЭ продолжают заключать комплексные соглашения об экономическом партнерстве со стратегическими партнерами. Эти соглашения — один из способов улучшить торговлю стран и облегчить ведение бизнеса в регионе и на других рынках в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Торговые технологии будут развиваться по мере оцифровки цепочек поставок — это та область, в которой Эмираты занимают лидирующие позиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посетители на евразийском экономическом форуме

Комплексные соглашения об экономическом партнерстве отвечают интересам не только ОАЭ, в перспективе они послужат на благо будущих поколений всего Ближневосточного региона с его молодым населением — там уже сейчас в структуре населения более 100 миллионов молодых людей. Это требует практической политики, гарантирующей будущим поколениям возможности для процветания.

За последние 50 лет экономика Объединенных Арабских Эмиратов стремительно развивалась, благодаря чему страна превратилась в современный диверсифицированный экономический хаб, центр торговли и логистики.

За 50 лет мы внедрили гибкую систему, которая включает применение инноваций на всех уровнях государственного управления.

Наше видение на следующие 50 лет — сделать ОАЭ глобальной столицей инвестиций и экономических инноваций, инкубатором для предпринимательства и новых проектов. Разумеется, ОАЭ полны решимости работать со своими международными партнерами, в том числе в рамках G20.

— В таком случае каковы перспективы Евразийского торгово-промышленного хаба, открытого в начале года в Абу-Даби, для удобства российских компаний?

— Да, в Абу-Даби в экономической зоне KEZAD открылся хаб, который будет работать над привлечением российских предприятий из евразийского пространства к деятельности в благоприятной инвестиционной среде. Это особенно важно на фоне предстоящего подписания соглашения о свободной торговле товарами между странами ЕАЭС и ОАЭ — эффект от этого соглашения может быть повышен за счет российско-эмиратского соглашения об инвестициях и торговле услугами.

ОАЭ — крупнейший торговый партнер России среди стран Залива. На долю нашего государства приходится 55% всего товарооборота вашей страны со странами Залива. С другой стороны, 90% всех инвестиций России в арабские страны тоже приходятся на ОАЭ. Эмираты остаются крупнейшим арабским инвестором в России, на их долю приходится 80% всех арабских инвестиций.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru ОАЭ активно используют для торговли морские коммуникации

Как Абу-Даби участвует в строительстве транспортных коридоров

— Планируют ли Эмираты участвовать в международном транспортном коридоре «Север —Юг»?

— «Север — Юг» имеет особое значение для всей Евразии. ОАЭ уже подписали с несколькими странами соглашения о создании коммерческих транспортных коридоров. Это происходит путем модернизации портовых мощностей и логистических услуг в странах — участницах МТК. Сейчас Эмираты изучают целесообразность участия в этом проекте.

— В каких еще сферах Россия и Эмираты могли бы тесно сотрудничать?

— ОАЭ подтверждают свою приверженность укреплению сотрудничества со странами в секторах, представляющих общий интерес, особенно в области возобновляемых источников энергии. ОАЭ привержены своей ответственной роли на энергетических рынках, своей новаторской программе в области чистой энергии, а также амбициозной инициативе по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Есть большой интерес к развитию отношений в области энергетики, инноваций и технических наук, освоения космоса, здравоохранения, культуры, продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Интересна также разработка совместных проектов в сферах водоснабжения, электроэнергетики, сельского хозяйства и по многим другим направлениям.

Наша экономическая программа нацелена на развитие, а также на свободное перемещение товаров, людей и услуг. Мы работаем на долгосрочную перспективу. Прилагаем максимальные усилия для обеспечения устойчивости пищевых и фармацевтических поставок посредством своей активной внешней торговли, работы портов, авиации и передовых логистических центров.

Фото: Shutterstock За последние 50 лет Эмираты превратились в центр торговли и логистики

Как скачки помогают дружбе двух стран

— Прошлой осенью президенты двух стран Владимир Путин и шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян провели встречу в Петербурге. В какой степени она помогла расширить связи наших стран?

— ОАЭ строят свои отношения со всеми странами на основе транспарентности, важности наведения мостов и с учетом общих интересов. Продолжением этого подхода стал визит президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в РФ в прошлом году. Двусторонние отношения достигли самого высокого уровня после подписания декларации о партнерстве между двумя странами в июне 2018 года.

ОАЭ всегда подчеркивали стратегическое партнерство двух стран и выражали решимость развивать отношения. Несомненно, дополнительный импульс этому придала встреча Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Здесь необходимо подчеркнуть стремление ОАЭ и руководства страны к постоянному укреплению совместных отношений и неуклонному продвижению к новым горизонтам дружбы, сотрудничества и общего развития.

— Позвольте и личный вопрос, господин посол. Еще будучи главой дипмиссии в Казахстане, вы говорили, что увлекаетесь конным спортом. А в России получается им заниматься?

— Да, я очень люблю конный спорт, раньше серьезно занимался конкуром. В Москве много хороших клубов, которые предоставляют любителям и профессионалам возможность заниматься верховой ездой. В связи с плотным графиком у меня изредка получается это делать. Кроме того, я пытаюсь совмещать любимое хобби с моей профессиональной деятельностью.

В рамках своей дипломатической работы, нацеленной на развитие отношений наших дружественных стран в том числе и в области спорта, мы с нашими российскими коллегами проводим мероприятия, связанные с конным спортом. Так, на Центральном московском ипподроме регулярно проходят серии скачек на Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов. В них принимают участие элитные скакуны чистокровной арабской породы.

В декабре в одном из подмосковных комплексов состоялись соревнования по преодолению препятствий, тоже на приз Кубка президента ОАЭ. Мы продолжим проводить такие мероприятия на регулярной основе.

Фото: Федерация конного спорта России Кубок Президента ОАЭ выиграл Богдан Васьковский

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