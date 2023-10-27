Опубликованы кадры работы «Железного купола» в Израиле

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Израильские СМИ опубликовали кадры, как утверждается, работы системы противовоздушной обороны «Железный купол». Кадры опубликовали «Известия» в Telegram-канале. Вечером 27 октября Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что войска готовы защищать безопасность государства на всех фронтах. Он добавил, что сегодня ночью сухопутные войска расширят свою активность. Сейчас ВВС Израиля наносят удары по подземным объектам.

Также на фоне серьезных израильских бомбардировок в секторе Газа полностью пропали интернет и связь. Местные жители рассказывают, что в настоящий момент идет самая массированная атака со стороны Израиля за все время обострения конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении Армии обороны страны в сектор Газа. Отмечается, что причиной отказа могли стать разногласия Нетаньяху с военным руководством и стремление премьера получить единогласное одобрение среди членов чрезвычайного правительства. При этом командование все же составило окончательный план операции.