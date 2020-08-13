ОАЭ не откроют посольство в Иерусалиме без палестино-израильской сделки

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Объединённые Арабские Эмираты не станут открывать посольство в Иерусалиме, пока Палестина и Израиль не заключат соглашение.

Об этом заявил государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш, передаёт Al Arabiya. По словам главы внешнеполитического ведомства, официальный Абу-Даби не намерен «открывать какое-либо посольство в Иерусалиме».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ОАЭ и Израиль достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

В Иерусалиме на данный момент есть только одно иностранное посольство — американское. США признают город в качестве столицы Израиля. Страны мира, имеющие с еврейским государством дипломатические отношения, размещают свои посольства в Тель-Авиве.

Как писал NEWS.ru, 28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.