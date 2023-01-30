Новый южный партнер: Пакистан хочет припасть к российской нефти со скидкой Пакистан выстраивает многовекторную политику, беря лучшее от каждой стороны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари 30 января провели переговоры в Доме приемов МИД в Москве. Главными темами обсуждения стали большие проекты в сфере энергетики, борьба с терроризмом и ситуация в Афганистане. Судя по словам Билавала, Москва для Исламабада важный партнер, хотя и не единственный — власти Пакистана настроены во многих вопросах проамерикански и оказывают военную помощь Украине. Что, впрочем, не мешает им вести разновекторную политику. О чем договорились министры по итогам встречи — в материале NEWS.ru.

Переговоры в Доме приёмов МИД РФ шеф российской дипломатии начал, выразив соболезнования пакистанским властям из-за произошедшего накануне дорожно-транспортного происшествия в Белуджистане. В результате происшествия погибли свыше 40 человек. И Лавров не мог обойти стороной этот момент, когда напротив сидела делегация из страны, которую он назвал «важнейшим внешнеполитическим партнёром».

Безусловно, в период глубинных перемен, которые мы наблюдаем на международной арене, нам важно продолжать внешнеполитические обмены, сопоставлять позиции, чтобы лучше видеть перспективы продвижения вперёд. Мы с Пакистаном выступаем с близких позиций по большинству международных проблем. У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать взаимодействие в энергетической сфере и других отраслях экономики. Считаю ваш визит как нельзя своевременным, — заявил Лавров в своём приветственном слове.

О желании вывести отношения между Москвой и Исламабадом «на новые высоты» сказал и Билавал Бхутто Зардари. Но не сразу. Первым делом пакистанский министр посчитал необходимым вспомнить о своих родственниках — самой известной политической династии в его стране. Его дед Зульфикар Али Бхутто и мать Беназир Бхутто в разные времена были премьерами. 35-летний министр идет по стопам родителей и возглавляет не только МИД, но и входящую в правящую коалицию Пакистанскую народную партию.

По его словам, пакистанский народ безмерно ценит Россию. Эти слова звучат не просто так. В последние недели Россия и Пакистан ведут активные переговоры по сделке о поставках нефти. Пакистанский министр подчеркнул, что Исламабад сталкивается с серьёзным энергетическим кризисом и со множеством проблем, связанных с высокими ценами на импортные углеводороды.

Ожидаем хорошего прогресса от переговоров между Россией и Пакистаном по сотрудничеству в сфере энергетики. Недавний визит пакистанской делегации подчёркивает это (во главе с министром нефти Мусадиком Маликом — NEWS.ru). Надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в наши отношения, — заявил Билавал Бхутто Зардари.

Впрочем, Лавров уверен, что «препятствовать США, конечно, будут». По его словам, Вашингтон всем говорит, что нельзя иметь отношения с Москвой и не оставляет свои «неоколониальные призывы». Возможно, это был камень в адрес пакистанского коллеги, известного своей проамериканской ориентацией. В частности, во время недавнего визита в США он сделал ряд резонансных заявлений.

Что касается России, то мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители. Вместе с тем мы находимся в крайне тяжелой экономической ситуации, сталкиваемся с инфляцией и ростом цен на бензин. У нас действительно имеются проблемы с энергетической безопасностью, — сказал пакистанский министр, выступая в США.

Как сообщил позже министр финансов Пакистана Исхак Дар, Исламабад пытался закупить нефть у России на тех условиях, которые Москва предоставила Индии. В частности, пакистанские власти запросили скидку 30–40%. Москва тогда отказала, но, как сообщали пакистанские источники, обещала вернуться к этой теме чуть позже.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Между тем индийские (и не только) СМИ писали, что Пакистан планирует существенно расширить поставки оружия Украине по воздушному мосту через Восточную Европу. Впрочем, насколько можно верить индийской прессе, когда дело доходит до Пакистана, — вопрос спорный. В целом же военно-техническое сотрудничество Исламабада и Киева не афишируется, но оно стало вполне возможным после скандального смещения в прошлом году премьер-министра страны Имрана Хана и прихода к власти прозападного правительства во главе с новым премьером Шахбазом Шарифом. Были подозрения, что российские власти именно поэтому взяли время подумать.

Видимо, сейчас Москва пытается удержать Исламабад в числе своих партнёров. Несколько дней назад в ходе визита в Москву пакистанской делегации министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что Исламабад начнет импортировать сырую нефть из России уже в апреле. Правда, по его словам, до этого стороны должны будут завершить переговоры по условиям поставок, включая использование валюты, отличной от доллара. Журналисты на переговорах пытались узнать у Билавала Бхутто Зардари подробности и детали сделки. Однако, как уверили министры, пока все вопросы лишь обсуждаются, и говорить про детали рано.

Но помимо нефтяного вопроса, прогресса стоит ожидать и по переговорам о строительстве «Пакистанского потока». «Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно», — заявил Лавров. Каких-то дополнительных подробностей пока также нет.

Хотя новое правительство в Исламабаде отличается своей прозападной позицией, Билавал Бхутто Зардари заявил, что Пакистан «может выстроить новые мосты сотрудничества». По его словам, нет никаких препятствий на пути развития отношения с Россией. Этим, по всей видимости, Исламабад и будет заниматься в ближайшее время в своих интересах. Отреагирует ли на это Вашингтон, кроме как на словах, увидим в ближайшее время.