Новая операция Турции: курды надеются на Россию

Курдские командиры рассчитывают, что Россия предотвратит очередное наступление турецких сил и лояльных им сирийских повстанцев на севере Сирии. Такую надежду выражают в командовании Демократических сил Сирии (ДСС) — неправительственной коалиции, где преобладают курдские формирования. Есть опасения, что Турция двинет войска на город Айн-Исса, через который проходит стратегически важный участок трассы Алеппо — Хасеке (М-4).

О том, что российская сторона способна урегулировать конфликтную ситуацию, заявил официальный представитель ДСС Кино Габриэль. По его словам, в прокурдской коалиции ожидают «прозрачного и практичного ответа от российской стороны, чтобы остановить нарушения, совершаемые поддерживаемыми Турцией вооружёнными группировками». В разговоре с порталом Kurdistan24 официальный представитель ДСС дал понять, что с российскими военнослужащими уже есть отработанные каналы связи. Однако до настоящего момента курдским командирам и представителям российского командования не удавалось достичь полного понимания. Москва, как сообщается, добивается от ДСС согласия на сделку с официальным Дамаском, которая предполагает не только возвращения Айн-Иссы под контроль правительственных сил, но и тесного военного взаимодействия. Курдские командиры, в свою очередь, не хотят рисковать своей самостоятельностью. Поэтому пока что ДСС и российским военнослужащим удавалось заключать только сделки ограниченного формата.

mil.ru

Командование ДСС не раз в этом месяце предупреждало о намерениях турецкого руководства повторить наступательные действия на севере Сирии и открыть второй этап начатой в прошлом году операции «Источник мира» с целью расширить сформированную пограничную зону безопасности вплоть до населённых пунктов Кобани и Манбидж. Гипотеза о том, что турецкие силы рассчитывают на новую военную кампанию, подтвердилась после интенсификации боевых действий в северных районах. Так, недавно подразделения турецкой регулярной армии при поддержке лояльной Анкаре сирийской оппозиции заняли населённые пункты аль-Мушарифа и Джехбах, которые расположены на севере провинции Ракка. Им удалось вытеснить оттуда курдские военизированные формирования. Боевые действия продолжаются в окрестностях Айн-Иссы рядом с магистралью Алеппо — Хасеке. Курдские командиры пытаются вернуть утраченные позиции, однако перевес, очевидно, на стороне повстанцев и турецких сил.

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В Турции исходят из того, что город Айн-Исса входит в согласованную в Сочи президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом «зону безопасности», которая фиксировала статус-кво операции «Источник мира» между Тель-Абъядом и Рас эль-Айном глубиной до 32 км. Согласно подписанному главами двух государств меморандуму, эта зона должна быть очищена от курдских формирований, которые Анкара признаёт террористическими. Москва смотрит на статус Айн-Иссы с другой стороны, однако использует ситуацию для того, чтобы склонить ДСС к сотрудничеству. В 2019 году российский президент упоминал то, что курдам и официальному Дамаску нужен «широкий диалог».

Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа, — отмечал Путин.

Идея подобного сценария, который предполагает прямой диалог с Дамаском, получает актуальность при каждом новом появлении угрозы со стороны турецких сил. На этот раз под ударом оказались позиции ДСС в Айн-Иссе. Вопрос заключается в том, к каким договорённостям удастся прийти курдским командирам и российской стороне.