Названа страна, которая получит ядерное оружие в ближайшее время Washington Post: Иран близок к созданию минимум трех атомных бомб

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Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, пишут The Washington Post со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы. Отмечается, что это стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году.

Иранские чиновники начали открыто говорить о достижении «сдерживания», предполагая, что у Тегерана теперь есть все необходимое для создания бомбы, если он того пожелает, — пишет газета.

Источники издания утверждают, что в настоящее время у Ирана достаточно запасов обогащенного урана минимум для трех атомных бомб. Они также рассказали, что недавно Тегеран попытался разбавить часть своего высокообогащенного урана, сигнализируя, по мнению официальных лиц США, о том, что иранские власти пытаются избежать конфликта.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация вокруг ядерной программы Ирана «очень неопределенная», поэтому необходимо «возобновить взаимодействие» с Тегераном. По его словам, мировые лидеры должны снова сесть за стол переговоров и не упускать из виду риски, связанные с накоплением Ираном запасов обогащенного урана.

Москва также призвала вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Обращение было направлено к США и странам евротройки (Франция, Германия и Великобритания). По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, эти государства мешают сотрудничеству Тегерана с МАГАТЭ.