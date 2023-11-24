РФ призвала США и евротройку вернуться к СВПД по иранской ядерной программе

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Москва призывает США и страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе сессии Совета управляющих агентства. По его словам, опубликованным пресс-службой российской дипмиссии, на данный момент эти страны пытаются помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД, что в свою очередь создаст и благоприятные условия для встречных шагов со стороны Тегерана, — отметил Ульянов.

Как сообщалось ранее, ООН сняла часть санкций, наложенных на Иран. Причиной принятия такого решения стало истечение срока резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН. Она была принята из-за развития Тегераном ядерной программы и распространялась как на физических, так и на юридических лиц. Кроме того, резолюция вводила ограничения на импорт и экспорт иранских баллистических ракет.

После этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит развивать отношения с Ираном, пользуясь снятием ограничений с Исламской Республики. По словам замминистра, сотрудничество с Тегераном будет выстраиваться на взаимовыгодной основе, в том числе и в военно-технической сфере.