Гросси призвал вернуться к диалогу с Ираном по ядерной программе

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана «очень неопределенная», поэтому необходимо «возобновить взаимодействие» с Тегераном, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times. По его словам, мировые лидеры должны снова сесть за стол переговоров и не упускать из виду риски, связанные с накоплением Ираном запасов обогащенного урана.

Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном <...> [При этом] попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. <...> Вы все еще можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придется адаптироваться, — сказал Гросси.

Вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе призвала на прошлой неделе и Москва. Обращение было направлено к США и странам евротройки (Франция, Германия и Великобритания). По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, на данный момент эти страны пытаются помешать сотрудничеству Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).