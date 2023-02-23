В Иране разбился вертолет с министром на борту На юге Ирана потерпел крушение вертолет с министром спорта Хамидом Саджади

Фото: irna.ir

Вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади и другими пассажирами на борту разбился во время посадки на территорию спорткомплекса в городе Бафт, сообщает IRNA. Иранское агентство со ссылкой на очевидцев указало, что министр жив и серьезных травм не получил, некоторые из находившихся на борту пассажиров доставлены в больницу.

По словам одного из очевидцев, при посадке воздушное судно потеряло управление. Судя по фотографии с места ЧП, от вертолета при крушении отделилась его хвостовая часть.

Власти Ирана пока не комментировали произошедшее, указывает IRNA.

23 февраля Минобороны РФ сообщило о крушении Су-25 ВКС России в Белгородской области. Самолет потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, само воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет, говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Словакии потерпел крушение двухмоторный самолет Diamond DA42 Twin Star. Находившиеся в нем четыре человека погибли. Трагедия произошла в районе города Тренчин на западе страны.