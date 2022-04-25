Светлый праздник: как страны Ближнего Востока отметили Пасху 

Ирак, Иран, Сирия, Ливан, ОАЭ не те страны, с которыми в первую очередь ассоциируется христианство, но и в них есть христианские общины. Чем в этом году запомнилась Страстная неделя и Пасха на Ближнем Востоке, читайте в материале NEWS.ru.

Вернуть Ниневии былое величие

Христиане на севере Ирака отметили Пасху встречей благодатного огня, привезенного прямиком из Иерусалима. Это первый раз, когда прикоснуться к нему смогли жители Ирака. Церемония состоялась в городе Башика в провинции Найнава (Ниневия), где тысячи христиан встретили факел, привезенный на самолете из Иордании. Огонь был доставлен в сиро-яковитский монастырь Мар-Маттай, основанный, по преданию, в 363 году.

Это послание мира и любви, послание о возрождении этой раненой страны, послание, которое поможет Ираку встать на ноги и снова стать безопасной и мирной страной, — прокомментировал событие настоятель монастыря архиепископ Тимоти Моса аш-Шамани.

Проведение церемонии стало одним из признаков возрождения Ниневийской равнины, которая прежде считалась центром христианской жизни в регионе. Мирная жизнь здесь затихла после прибытия исламистов из ИГ* в 2014 году. Но сейчас местные церкви и монастыри восстанавливаются, а большинство бежавших от насилия христиан уже вернулись в свои дома.

Боевикам «Хезболлы» тоже не чужд праздник

В Ливане, где время от времени случаются затяжные гражданские войны на почве религии, в период праздников жители страны будто забывают о всех противоречиях. В этом году дошло до того, что официальный представитель военизированной шиитской организации «Хезболла» в ливанском городе Сайда, шейх Зейд Дахир поздравил своих соотечественников с праздником и подчеркнул важность диалога между представителями разных конфессий.

Ливан одарен благодатью многоконфессионального населения. Это необходимо сохранить. Сегодня каждый должен взять на себя ответственность за то, чтобы вывести Ливан из бедственного положения, в котором он находится, — сказал шейх.

Также «Хезболла» собрала целую делегацию и приказала ей посетить праздничные христианские мероприятия в городе.

Что интересно, смешение разных религиозных обычаев в Ливане можно найти даже в еде. Печенье «маамуль» с начинкой из фиников и орехов в арабских странах прежде всего ассоциируется с мусульманским праздником Ид-аль-Фитр (конец священного месяца Рамадан), но в Ливане «маамуль» также стало и символом христианской Пасхи.

Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Одна из крупнейших в стране пасхальных церемоний состоялась в церкви Сайидит аль-Зальзале в городе Захле. Верующие помолились за то, чтобы Ливан наконец «вышел из своего бедственного состояния».

В закрытой одежде

Несмотря на суровый шиитский имидж Ирана, в нем тоже нашлось место христианам. Церемонии прошли в церквях Святого Григория аль-Манвара и Святого Вартаната в Тегеране. В отличие от других ближневосточных стран, женщины на службах были одеты в более закрытую одежду, и если бы не обилие крестов на фотографиях, можно было бы подумать, что это некое шиитское мероприятие.

Несмотря на кадры с празднеств, глядя на которые можно сделать вывод о некой свободе вероисповедания в Иране, на деле христианам в стране жить не очень-то и просто. На днях к тюремному сроку была приговорена целая семья новообращенных христиан. Их обвинили в «совершении действий против национальной безопасности страны путем организации домашней церкви», а также в «пропаганде против государства путем распространения христианства». Также в Исламской Республике наказуема любая проповедь другой религии, помимо шиитского направления ислама.

Нет радости без печали

Не самой радостной Пасха выдалась и на Святой земле, где за последний месяц снова наросло напряжение между палестинцами и израильтянами. Обычно на Пасху тысячи паломников едут в Иерусалим, чтобы присутствовать на церемонии схождения благодатного огня. Но в этот раз опасения начала новой крупномасштабной войны между ХАМАС и Израилем не позволили многим верующим посетить святой город.

К тому же неделю назад Израиль ввел ограничения на посещение мечети Аль-Акса, а теперь то же самое произошло и с храмом Гроба Господня. Несколько дверей, через которые можно было подойти к храму, закрыли, а общее число присутствующих было снижено с 10 тыс. до 1,7 тыс.

Иерусалимский комплекс мечети Аль-Акса Jeries Bssier/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ответ архиепископ Себастии из Греческого православного патриархата Иерусалима Аталла Ханна сказал , что Израиль превратил старый город Иерусалима в «военные казармы», и обвинил сионистов в посягательстве на святость храма.

Вышеупомянутый ХАМАС тоже в стороне не остался, боевики призвали мусульман и христиан к «непоколебимости перед лицом израильского высокомерия».

Пасха придет — террористов уведет

В Сирии, где христианские традиции существуют с первых веков нашей эры, есть множество храмов разных конфессий, включая православную, римско-католическую, евангелическую и халдейскую.

К празднествам Пасхи присоединились президент Сирии Башар Асад и его жена Асма. Супружеская пара посетила православный Сайданайский монастырь Рождества Божией Матери недалеко от Дамаска. В этом монастыре хранится знаменитая икона Божией матери Сайданайская, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Президент пожелал сирийским христианам здоровья, добра и мира, а также обратился к Богу и попросил его защитить народ Сирии, залечить раны страны и помиловать ее мучеников.

Церемонии прошли и на северы страны, где часть территорий все еще находится под контролем оппозиции. Например, в городе Дерик провинции Хасака, находящейся под властью проамериканских Сирийских демократических сил, местные христиане раздали пасхальные яйца, занялись благоустройством церквей, а также провели шествие в сопровождении оркестра.

Подробнее о том, как сирийцы встретили Пасху, в беседе с NEWS.ru рассказал директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске Николай Сухов. Эксперт сказал, что в Сирии Пасху традиционно отмечают широко, хотя процент христиан среди населения страны небольшой. Правительство специально объявило пасхальное воскресенье выходным днем, хотя выходные там обычно пятница и суббота. Также выходным было и прошлое воскресенье, 17 апреля, когда праздновалась Пасха по григорианскому календарю.

Пасху в Сирии отмечают все вместе, христиане и мусульмане. Здесь сохранились традиции Ближнего Востока, когда люди разных вероисповеданий жили бок о бок и вместе праздновали все торжественные дни, будь то Пасха, Рамадан или Песах. Мне в нынешние пасхальные дни, например, постоянно идут поздравления с Пасхой от знакомых мусульман. А на Ид-аль-Фитр — праздник окончания поста Рамадан, все мусульмане идут праздновать в ресторанах в христианских кварталах, потому что рестораторы-мусульмане тоже закрывают свои заведения и отправляются отмечать. Николай Сухов директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске

Сухов отметил, что русские, живущие в Дамаске, в основном празднуют Пасху в ближайших от дома храмах. Христиане в Сирии стараются посещать все службы на Страстной неделе, а во время выноса Плащаницы в Страстную пятницу в процессии участвуют отряды христианских скаутов — молодежных объединений при церквях.

Я лично встречал Пасху в храме Иоанна Богослова РПЦ в дамасском районе Малики. На службе были сотрудники нашего посольства, военные, живущие здесь русские. Служба была вечером, а не ночью, чтобы прихожане успели доехать домой. Дело в том, что из-за дефицита и дороговизны бензина (сейчас он стоит больше $2 за литр, для Сирии это очень много) большинство предпочитает не пользоваться своим автомобилем, а ждать такси приходится по сорок минут, — продолжил эксперт.

Николай Сухов

Широкое участие в празднике принял Российский центр науки и культуры (РЦНК) — представительство Россотрудничества в Дамаске. На Страстной неделе была раздача гуманитарной помощи соотечественникам. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили мешки с мукой и сахаром, а также мягкие игрушки для детей. РЦНК запаковали их в пакеты поменьше и пригласили более двухсот человек приехать забрать помощь.

Кроме того, волонтеры из числа детей постоянно живущих здесь соотечественников (как правило, это смешанные семьи) участвуют в благотворительных акциях по раздаче продуктовых наборов мусульманам для ифтара — вечернего разговения после дневного поста в Рамадан (оканчивается в этом году 1 мая).

Николай Сухов

У РЦНК уже есть планы и на День Победы. 9 мая на базе Росгвардии под Дамаском пройдет концерт артистов ансамбля народного танца «Забава», созданного при сирийском отделении Россотрудничества. В программе русские народные танцы, песни, декламация стихов военных лет, а также шествие «Бессмертного полка» по территории базы.

Дети Агарь и Сарры находят общий язык

В это же время в странах Залива внимание общественности приковано не столько к христианской Пасхе, сколько к иудейскому Песаху. В Объединенных Арабских Эмиратах впервые с 1948 года (дата основания Израиля) еврейская община анонсировала Песах в самом центре Дубая. Всего мероприятие посетили более тысячи человек.

Мы очень довольны тем, как прошел Песах в этом году. ОАЭ известны своей толерантностью. Я раввин, и я живу здесь уже семь лет. Это прекрасная возможность отметить авраамические соглашения (нормализация отношений между арабскими странами и Израилем. — NEWS.ru) и отпраздновать Песах с нашим сообществом и тысячами туристов, которые проживают в ОАЭ, — заявил раввин ОАЭ Леви Дохмана.

* «Исламское государство». Организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена.