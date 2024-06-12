Ливан выпустил по Израилю почти сотню ракет за раз Израиль сообщил о запуске порядка 90 снарядов из Ливана

Фото: Gideon Markowicz-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Тактическая система ПРО «Железный купол»

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 90 ракет со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны страны. По данным командования, это произошло во время мощного обстрела северных районов Израиля. Уточняется, что часть снарядов удалось перехватить системами противовоздушной обороны, однако некоторые достигли земли.

После того как на севере Израиля некоторое время назад прозвучали сирены, было зафиксировано около 90 снарядов, летевших со стороны Ливана. Часть снарядов была перехвачена, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля. Подробности уточняются, — говорится в сообщении.

В результате обстрелов в ряде районов возникли пожары. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее СМИ сообщали, что Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором как минимум в 17 населенных пунктах на юге Ливана. Международная правозащитная организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, утверждает, что такие снаряды были незаконно использованы над жилыми районами. Представитель организации по Ливану Рамзи Каисс подчеркнул, что неизбирательное применение ЦАХАЛ таких снарядов в жилых районах серьезно вредит мирным жителям, которые вынуждены покидать свои дома.