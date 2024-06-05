Правозащитники обвинили ЦАХАЛ в применении белого фосфора в Ливане HRW: ЦАХАЛ применил снаряды с белым фосфором в 17 муниципалитетах на юге Ливана

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором как минимум в 17 населенных пунктах на юге Ливана, утверждает в своем докладе международная правозащитная организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Правозащитники отмечают, что такие снаряды были незаконно использованы над жилыми районами.

Human Rights Watch подтвердила применение израильскими вооруженными силами боеприпасов с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана с октября 2023 года, в том числе в пяти муниципалитетах, где взрывающиеся в воздухе боеприпасы были незаконно использованы над жилыми районами, — сказано в материале.

Представитель организации по Ливану Рамзи Каисс подчеркнул, что неизбирательное применение ЦАХАЛ таких снарядов в жилых районах серьезно вредит мирным жителям, которые вынуждены покидать свои дома. Он призвал израильских военных прекратить атаковать населенные пункты боеприпасами с белым фосфором, тем более, когда в их распоряжении есть «менее вредоносные альтернативы».

В докладе отмечается, что, по словам главы одного из атакованных населенных пунктов, два местных жителя были госпитализированы с признаками удушья после вдыхания дыма, возникшего при взрыве фосфорных снарядов. Также Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с октября по конец мая от воздействия белого фосфора пострадали по меньшей мере 173 человека.

Ранее сообщалось, что серия лесных пожаров вспыхнула на севере Израиля в результате ракетных ударов со стороны ливанской группировки «Хезболла». По данным журналистов, пострадали шесть мирных жителей.