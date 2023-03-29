Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана: почему Запад так боится этого Москва и Тегеран сделали новый шаг к заключению договора о сотрудничестве

Фото: МИД РФ

Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели 29 марта встречу в Москве. Главной темой стал давно обсуждаемый договор о стратегическом партнерстве. Эксперты отмечают, что Запад всерьез опасается создания тройственного союза Москвы, Тегерана и Пекина. Но возможен ли такой союз?

В каких вопросах Тегеран совпадает с Москвой

Встреча министров за закрытыми дверями в Доме приемов МИД РФ длилась более 2,5 часа. На итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что на фоне глобальных процессов в мире Тегеран становится одним из основных партнеров Москвы, поскольку у сторон «совпадающие или очень близкие позиции по международной повестке».

«За последний год уровень отношений между сторонами сильно повысился. Обе находятся под сильным санкционным давлением Запада, что открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества», — заявил NEWS.ru политолог-востоковед Кирилл Семенов.

Что будет в соглашении о сотрудничестве

Главной темой визита иранского министра стал договор о стратегическом партнерстве, который Россия и Иран не могут подписать уже много лет, отметил Семенов в беседе с NEWS.ru. «Постоянно всё затягивали, проект готовили, но вечно возвращали, переделывали. Сейчас сложилась благоприятная ситуация, чтобы наконец подписать документ», — отметил эксперт.

Абдоллахиян поблагодарил своего российского коллегу за то, что соглашение было рассмотрено и финализировано в Москве. По его словам, уже в следующем месяце правовые департаменты доработают все нюансы, и документ будет подписан. Предположительно, главными пунктами документа станут экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Также Иран и Россия давно договорились достичь заключения соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, отметил Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой. Сейчас между сторонами действует временное соглашение.

«Тегеран пытается снизить номенклатуру товаров, по которой будут заниженные пошлины. Идут обсуждения, какие товары можно включить в этот список», — заявил NEWS.ru эксперт РСМД Никита Смагин.

По его словам, соглашение с ЕАЭС безопасно в санкционном плане — оно не изменит политику Запада по отношению к Тегерану или Москве и не станет поводом для введения новых ограничений, так как в нем нет подводных камней, речь идет исключительно об экономическом взаимодействии. Однако, напомнил Смагин, есть много других тем в отношениях Москвы и Тегерана, вызывающих у западных коллег острую реакцию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хосейн Амир Абдоллахиян

Существует ли военное сотрудничество между Москвой и Тегераном

Вашингтон нередко обвиняет Тегеран в том, что тот якобы поставляет Москве беспилотники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения «вбросом», отметив, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. При этом главы МИД двух стран не отрицают, что военное сотрудничество между сторонами действительно существует. Но оно носит иной характер.

«Сотрудничество в сфере обороны — одна из тем повестки дня двустороннего сотрудничества, но оно не направлено против какой-либо третьей страны», — сказал Абдоллахиян в интервью агентству IRNA.

Иран, по его словам, не ищет конфронтации с США и тоже не хочет напряженности. При этом иранский министр назвал беспочвенными обвинения американской стороны относительно нападения «близких к Ирану группировок» на военную базу США с помощью дронов. Абдоллахиян также отметил в очередной раз, что США «беспочвенно, безосновательно утверждают всегда и обвиняют других». По его мнению, вместе этого Западу следовало бы самому отказаться от накачки Украины новым вооружением.

«Вооружение Украины усложняет ситуацию. Мы приветствуем любую инициативу, которая будет способствовать мирному урегулированию напряженности и готовы прилагать усилия для мира», — сказал Абдоллахиян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хосейн Амир Абдоллахиян

Будет ли союз Москва — Тегеран — Пекин

Западные политики опасаются, что на фоне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Иран может присоединиться к гипотетическому союзу России и Китая. Разговоры о подобном сценарии не лишены оснований, если учесть, что недавно Иран восстановил отношения с Саудовской Аравией именно при посредничестве КНР. Одна из задач этого примирения — создать новую систему безопасности в Персидском заливе.

Раньше подобный проект предлагала Москва, но Тегеран, по всей видимости, решил пойти по своему пути, который немного отличается от российского, но тем не менее создает возможности для диалога, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Китайский вопрос будет занимать отдельное место в переговорах между Москвой и Тегераном, так как КНР сейчас выходит на мировую арену и доминирует в политическом плане», — считает Сажин.

Однако Семенов не очень верит в перспективу заключения тройственного союза.

«Если исходить из стратегических видений Ирана, основанного на религиозной догматике, создание глубоких интегрированных союзов с кем-либо кроме своих единомышленников Тегераном просто не предусмотрено. Поэтому такой союз вряд ли возможен. Будет достаточно сложно сформулировать общие идеи», — отметил Семенов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лавров

«У России и Ирана есть общее понимание безальтернативности Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сделку нужно скорее начинать реализовывать», — заявил Лавров на встрече с Абдоллахияном.

Напомним, СВПД был заключен между Ираном, США, Россией, Францией, Великобританией, Китаем и Германией в 2015 году. Документ предусматривает заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году действие СВПД было приостановлено в связи с выходом из него США. Теперь Тегеран хочет восстановить соглашение и просит Москву помочь в этом. В Тегеране заявляли, что Иран может выйти из ядерной сделки, если партнёры затянут возвращение к обсуждению соглашения.

Когда запустят транспортный коридор «Север — Юг»

На фоне глобальных проблем для России и Ирана особую роль приобретает полноценный запуск международного транспортного коридора «Север — Юг». Западная ветвь этого маршрута проходит через Азербайджан, с которым у Ирана в последнее время обострились отношения. Лавров на переговорах с иранским коллегой выразил надежду, что недопонимания Баку и Тегерана носят временный характер, и заверил: Россия готова помогать в разрешении проблем.

Сам иранский министр был немногословен, говоря об отношениях с Азербайджаном, и больше делал акцент на том, что мир необходим на Южном Кавказе в целом. «Мы считаем, что необходимо двигаться к прочному миру и инклюзивной безопасности с целью процветания экономических возможностей региона», — подчеркнул Абдоллахиян.

По его словам, надо урегулировать все противоречия через переговоры в формате «3+3», подразумевающем участие трех стран Южного Кавказа (Азербайджана, Армении и Грузии), а также трех ближайших соседей этого региона (России, Ирана и Турции).