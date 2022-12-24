Иран открыт к обсуждению ядерной сделки, но не навсегда

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Иран по-прежнему готов заключить ядерную сделку, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахияна. Однако, как подчеркнул дипломат, терпение Тегерана не бесконечно.

Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда, — заявил Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр добавил, что провел встречу с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которой договорился о заключительных шагах по восстановлению соглашения.

Ранее стало известно, что США и Израиль рассматривают возможность проведения совместных военных учений для подготовки войск к потенциальному конфликту между Израилем и Ираном. Об этом договорились начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Стороны также обсудили угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».