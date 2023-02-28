Лавров назвал будущие мегапроекты России и Азербайджана Лавров назвал развитие коридора «Север — Юг» в числе мегапроектов России и Азербайджана

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия и Азербайджан намерены развивать кооперацию за счет крупных проектов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В числе этих проектов министр назвал развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса и кооперацию в промышленном производстве.

Мы высказались в пользу дальнейшего наращивания практической кооперации за счет осуществления прежде всего крупных, флагманских или, как мы их еще называем, мегапроектов. Среди них — развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, кооперация в промышленном производстве, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что Москва и Баку разрабатывают несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но также региональный и глобальный характер. Министр отметил, что к этим проектам проявляют интерес партнеры обеих стран, и это говорит о перспективности взаимодействия с лидирующим участием России и Азербайджана в регионе.