Лавров ответил на обвинения в адрес России в военных преступлениях в Сирии

https://static.news.ru/photo/f3ffdf9e-c10d-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг сомнению выводы расследовательской комиссии ООН, в которых удары российских и сирийских самолётов по объектам гражданской инфраструктуры в Идлибе приравняли к военным преступлениям.

Мы исходим из исключительной необходимости решать и рассматривать любые вопросы, касающиеся сирийского и какого-либо угодно конфликта, только на основе конкретных фактов, на основе представления сведений, за которое соответствующая структура может отвечать. Эта независимая комиссия за свои заявления отвечать не может, как уже не раз было доказано, — сказал Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru.

По словам российского министра, комиссия была создана не консенсусным решением, а её мандат и методы её работы вызывают множество вопросов.

Решение о создании этой комиссии было продавлено прежде всего западными странами, которые взяли курс на смену режима в Сирии, они этого не скрывают. Путём голосования в Совете ООН по правам человека был сформирован механизм с заданной целью — искать компромат на Дамаск и на тех, кого они называют союзниками Дамаска. Комиссия ни разу не выезжала в Идлиб, как и многие другие структуры, которые привлекаются Западом из неправительственного сектора для сбора сведений, которые компрометируют действия сирийской законной власти, — подчеркнул он.

Лавров добавил, что комиссия в своей работе использовала данные из соцсетей и информацию из анонимных источников, природа которых не раскрывалась по соображениям безопасности.

Ранее комиссия ООН представила доклад, в котором содержались результаты расследования военных действий в Сирии за период с ноября 2019 года по июнь 2020 года. В докладе утверждалось, что сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России систематически наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры в Идлибе.

Как ранее писал NEWS.ru, не менее десяти человек, в том числе двое детей, погибли во время теракта в пограничном городе Телль-Абъяд 7 июля в Сирии.