https://static.news.ru/photo/93b12dc0-5aea-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Катаре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минздрава эмирата.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.