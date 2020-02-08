https://static.news.ru/photo/71b86dfa-4aff-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

В Израиле приступили к составлению карт земель на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Согласно условиям предложенной Вашингтоном «сделки века», эти территории станут частью Израиля.

Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию ещё в несколько недель, — заявил премьер-министр.

Для разработки карт был создан специальный израильско-американский комитет. По словам председателя правительства, процесс подготовки завершён уже примерно наполовину. Он заявил, что подготовка карт не займёт много времени.

Ранее NEWS.ru писал о том, что план разрешения израильско-палестинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты сообщили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать территории, на которых расположены его поселения, как предложено в трамповской «сделке века». Глава Палестины Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки.