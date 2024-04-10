Израиль ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС Хании

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате авиаудара ликвидировала троих сыновей лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает телеканал Al Jazeera. Он подтвердил эту информацию, добавив, что лишился еще и нескольких внуков, а всего из-за ударов потерял «не менее 60 членов семьи».

Я благодарю Аллаха за честь, которую Он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков, — заявил лидер ХАМАС.

Дополнительно сообщается, что нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа. Как подчеркнул Хания, мужчины остались с палестинским народом» до последнего и не покинули сектор Газа. Сам лидер ХАМАС в настоящий момент проживает в Дохе.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало операции на юге сектора Газа. Он тогда заявил, что ЦАХАЛ проведет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, поскольку только так можно уничтожить батальоны ХАМАС. Президент США Джо Байден, в свою очередь, предложил Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения.

22 марта на саммите Евросоюза по Ближнему Востоку лидеры стран — членов объединения впервые с начала палестино-израильского конфликта приняли резолюцию с призывом к прекращению огня. Участники встречи предложили освободить всех заложников и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим регионам.