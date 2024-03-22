ЕС впервые с начала конфликта в Палестине призвал к прекращению огня Лидеры ЕС призвали к немедленной гуманитарной паузе на Ближнем Востоке

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

На саммите Евросоюза по Ближнему Востоку лидеры стран — членов объединения впервые с начала палестино-израильского конфликта приняли резолюцию с призывом к прекращению огня, она опубликована на официальном сайте ЕС. Участники встречи предложили освободить всех заложников и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим регионам.

Евросоюз призывaет к немедленной гумaнитaрной пaузе. Которaя ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех зaложников без предвaрительных условий и предостaвлению гумaнитарного доступa, — говорится в документе.

Резолюция также впервые содержит призыв к правительству Израиля не начинать военную операцию в Рафахе, чтобы не спровоцировать новые вынужденные перемещения мирного населения. Помимо этого, Тель-Авив попросили прекратить насилие на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, и не препятствовать доступу к священным местам.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что на саммите обсуждались новые санкции в отношении ХАМАС.

Нa прошлом зaседaнии Советa по инострaнным делaм обсудить их не получилось, а теперь удaлось. Нa рaбочем уровне соглaсовaн солидный компромисс, и я нaдеюсь, что вскоре это решение будет принято окончaтельно, — подчеркнул глава европейской дипломатии.

В начале февраля президент США Джо Байден заявил, что считает операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС чрезмерной. По его словам, он всегда настаивал на увеличении гуманитарной помощи, включая топливо и предметы первой необходимости, поставляемые в сектор Газа. Следует прежде всего прекратить огонь, освободить удерживаемых ХАМАС заложников и добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа, подчеркнул политик.