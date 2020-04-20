Источник назвал местоположение главаря ИГ

https://static.news.ru/photo/786a3f70-8303-11ea-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Курейши в данное время находится на территории Ирака. Об этом сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Издание уточняет, что лишь узкий круг руководства ИГ знает, как выглядит руководитель террористической группировки.

По данным Al-Sumaria, иракские и американские специалисты с февраля ведут работу по идентификации главаря ИГ, возглавившего организацию после убийства Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь иракские службы безопасности проводят операции по поиску баз и укрытий террористов.

Как ранее писал NEWS.ru, британская газета The Guardian со ссылкой на данные нескольких разведок сообщила, что преемником ликвидированного американцами Абу Бакра аль-Багдади стал некий Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мали аль-Сальби, который имеет туркменское происхождение и поддерживает связи с Турцией. Несмотря на обнародованные подробности, в ситуации вокруг главаря группировки много неясностей.

Предыдущий лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации 26 октября. В Пентагоне сообщили, что его тело захоронили в море, и обнародовали первые видео и фото операции.