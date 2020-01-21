В досье нового лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) появились интересные детали. Британская газета The Guardian со ссылкой на данные нескольких разведок сообщила, что преемником ликвидированного американцами Абу Бакра аль-Багдади стал некий Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мали аль-Сальби, который имеет туркменское происхождение и поддерживает связи с Турцией. Несмотря на обнародованные подробности, в ситуации вокруг главаря группировки всё равно много неясностей.

Есть данные, что аль-Сальби был назначен лидером ИГ спустя всего несколько часов после гибели аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, которая находится в руках сирийской оппозиции и радикальных группировок, пишет The Guardian. Изначально в официальном обращении радикалов сообщалось, что преемником аль-Багдади стал некий Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, однако источники британской газеты отмечают, что он являлся всего лишь номинантом, который не был признан другими высокопоставленными членами самопровозглашённого «халифата». Это звучит странно с учётом того, что имя аль-Курайши прозвучало на официальных медиаресурсах ИГ. Впрочем, спецслужбы уверяют, что им понадобилось несколько месяцев после смерти аль-Багдади, чтобы собрать все данные и получить полную картину о том, кто теперь является главарём ИГ. Аль-Сальби считается одним из самых влиятельных идеологов ИГ. Однако он не араб по происхождению: террорист родился в туркменской семье в Ираке (город Телль-Афар).

Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Службы безопасности приводят и другие псевдонимы нового лидера ИГ — Хаджи Абдулла и, что удивительно, Абдулла Кардаш. Кардаш считался отдельной фигурой внутри «халифата». Его называли в числе возможных преемников. Аль-Сальби, как предполагают сотрудники разведки, поднялся по служебной лестнице благодаря своему научному «бэкграунду». Он обучался исламскому праву в Мосульском университете. В 2004 году он был задержан американскими военнослужащими и помещён в фильтрационный лагерь Кэмп-Букка на юге Ирака (прекратил своё существование в 2009 году), где и встретился с аль-Багдади. С тех пор, как аль-Сальби возглавил группировку, он, как считают, пытается консолидировать новое руководство самопровозглашённого «халифата». Проблема заключается в молодости большинства высокопоставленных членов ИГ, кроме самого аль-Сальби.

Версия по поводу назначения Кардаша вызывает сомнения главным образом потому, что еще в августе 2019-го появились сообщения якобы со ссылками на информресурсы террористов: аль-Багдади сам выдвинул в качестве преемника кандидатуру Абдуллы Кардаша из-за своего стремительно ухудшающегося здоровья. Однако на самом деле подобных сообщений ни один связанный с ИГ ресурс не публиковал. Эта информация, возможно, была намеренным вбросом спецслужб для фрагментации руководства группировки.

Не исключено, что публикация в The Guardian также была инициирована силовиками, ведь если новый лидер — туркмен, то он по определению не может быть «аль-Курайши», то есть представителем племени курайшитов, из которого произошел пророк Мохаммед. А значит, ИГ в своем официальном сообщении ввело своих сторонников в заблуждение. По данным источников NEWS.ru в Багдаде, публикация The Guardian вызывает вопросы и потому, что в самом Ираке спецслужбы точно не знают — кто на самом деле стал лидером ИГ.

Курдские силы с лета прошлого года предупреждают об усилении террористической деятельности в центре и на севере Ирака. Само ИГ заявляло, что с 20 по 26 декабря совершило 106 нападений, чтобы отомстить за смерть аль-Багдади и его ближайшего помощника Абу Хасана аль-Мухаджира. Высокопоставленные курдские чиновники в разговоре с западной прессой утверждают, что фокус ИГ сместился дальше, на юг страны. В настоящее время фиксируется в среднем 60 атак со стороны ИГ в месяц — это убийства, взрыв придорожных бомб и прямые нападения на иракские силы безопасности. Сельская местность является благодатной почвой для распространения «халифата». Курдские представители призывают не забывать, что члены ИГ по-прежнему получают зарплату в Ираке и проходят обучение в отдалённых горных районах. Инфраструктура группировки позволяет ей выжить даже в боевых условиях.

Что самое интересное, аль-Сальби связан с Турцией, где проживает его брат Адель аль-Сальби. В разведсообществе утверждают, что Адель аль-Сальби является представителем политической партии «Фронт иракских туркменов». Предполагается, что новоявленный лидер ИГ поддерживал общение со своим братом, пока не возглавил террористическую организацию. Сотрудники разведки мало что знают о местонахождении аль-Сальби, но предполагают, что он вряд ли находился на территории Идлиба, как его предшественник. Не исключено, что он предпочёл остаться в одном из населённых пунктов к западу от Мосула. Сам Мосул стал убежищем для командиров ИГ и рядовых боевиков. Они попытались раствориться в местных общинах. Так, на прошлой неделе в пригороде Мосула был арестован высокопоставленный представитель ИГ Шифа аль-Нима. Это говорит о том, что следы нового руководства ИГ необходимо искать на территории Ирака.