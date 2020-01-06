https://static.news.ru/photo/b2df3ecc-3212-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Групповой удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой дальности по объектам США в Ираке не носил внезапный характер ни по времени, ни по локации и был скоординирован с Вашингтоном через цепочку посредников, заявил NEWS.ru источник, близкий к парламенту Иракского Курдистана.

Для того чтобы погасить напряжённость, атака Корпуса стражей Исламской революции была скоординирована с Ираком и Катаром для предупреждения военных США и проведения операции без какого-либо ущерба силам и средствам, отметил источник.

Тегеран выбрал самый неэффективный сценарий удара баллистическими ракетами с довольно большим круговым вероятным отклонением от цели. Не пострадала даже техника, развёрнутая на объектах. Более того, через цепочку посредников — Багдад и Доху — Пентагон был предупреждён о целях атаки как ответа за ликвидацию Касема Сулеймани, — указал NEWS.ru собеседник.

Ранее пресс-служба премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди сообщила, что Багдад получил официальное устное сообщение от Исламской Республики о том, что иранский ответ на убийство Касема Сулеймани начнётся в ближайшее время, однако без указания конкретных целей, писал NEWS.ru. Источник CNN со ссылкой на источник добавил, что Багдад заранее предупредил Вашингтон о том, какие базы поразят удары Ирана.