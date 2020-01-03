https://static.news.ru/photo/50ac2752-2fe6-11ea-bd62-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Ирана заявили о награде в $80 млн за смерть президента Соединённых Штатов Дональда Трамп. Такое заявление было сделано в ходе похорон генерала Касема Сулеймани.

Цифра была сформирована исходя из населения страны. Руководство государства хочет собрать по одному доллару с каждого жителя, передаёт EN24.

Иран имеет 80 миллионов жителей. Исходя из иранского населения, мы хотим собрать $80 млн​, которые станут наградой для тех, кто подберётся к главе президента Трампа, — прозвучало на государственных иранских телеканалах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.