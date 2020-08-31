Иран навёл ракеты на отношения России и Израиля

Иран повысил ставки для израильской авиации в небе над Сирией и Ливаном. Наблюдатели зафиксировали переброску как минимум трёх зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Khordad-3 иранского производства в район сирийско-ливанской границы, над которой, как правило, происходит большинство атак F-16 ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это увеличивает риск конфронтации с еврейским государством и ставит вопросы о будущем российско-израильской координации.

Об отправке иранских ЗРК в пограничный район сообщили специализированные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки. Несмотря на то что изначально были предположения, будто между Ливаном и Сирией размещены комплексы «Куб» советского производства, позже эксперты выразили уверенность, что это Khordad-3. Дальность этих ЗРК может достигать 105 км: этого достаточно, чтобы наносить удары по израильским самолётам в случае очередных нападений на Сирию. Локация средств ПВО вблизи ливанской границы указывает и на то, что в зоне риска будут находиться те враждебные объекты, которые появятся над территорией Ливана. По этим оценкам, оружие могло быть переброшено туда иранскими военными самолётами, которые совершали посадку на военной базе Хмеймим. ЦАХАЛ может быть в курсе ситуации, говорят наблюдатели: израильские военные около месяца не предпринимают попыток атаковать цели в Сирии.

Опасения по поводу перспектив размещения иранских ЗРК у северных границ Израиля появились в июле, когда в Дамаск прибыл с визитом глава Генштаба иранских вооружённых сил (ВС) Мохаммад Багери. Он провёл переговоры с министром обороны Сирии генералом Али Айюбом. По итогам встречи было подписано всеобъемлющее соглашение между странами в сфере безопасности. Багери при этом публично объявил, что его страна окажет помощь официальному Дамаску в том, что касается противовоздушной обороны. Иранские государственные СМИ поспешили уточнить, что Тегеран готов поставить союзнику свою технику — ЗРК Khordad-3 и ЗРС Bavar 373, которые считаются аналогом российской системы С-300. Впрочем, в исследовательской среде эти планы тогда оценили скептически. Военный эксперт Юрий Лямин, к примеру, выразил мнение, что подобная техника критически необходима в самом Иране, где многие районы остаются неприкрытыми или защищёнными лишь давно устаревшими комплексами. Кроме того, по этим оценкам, переброска иранских ЗРК в Сирию — крайне проблемная с точки зрения логистики задача.

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Израильские СМИ уже фиксировали появление ЗРК Khordad-3 на территории Сирии. Это якобы произошло в апреле 2018 года: предполагаемая техника была доставлена на крупнейшую сирийскую авиабазу Тияс и уничтожена ещё до того, как её распаковали. На тот момент это привело к обмену ударами между проиранскими силами и Израилем. Отправка Khordad-3 два года назад в Арабскую Республику, по словам израильтян, произошла из-за серии инцидентов с уничтожением иранских беспилотных летательных аппаратов, которые, судя по всему, мониторили обстановку на территории еврейского государства.

Любой намёк на развёртывание иранских ЗРК в Сирии Израиль в любом случае интерпретирует как угрозу национальной безопасности. Интрига в этом случае будет заключаться лишь в том, согласован ли с Москвой этот предполагаемый шаг Тегерана. Положительный ответ на этот вопрос может многократно усложнить отношения между российской стороной и израильтянами. Россия как один из партнёров сирийского правительства считается гарантом безопасности границ Израиля: она давала молчаливое согласие на удары авиации ЦАХАЛ по иранским целям в Сирии и предпринимала попытки предотвратить проникновение иранских сил в южные провинции после того, как в 2018 году они перешли под контроль правительственных войск.