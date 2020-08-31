Иран навёл ракеты на отношения России и Израиля

Иран повысил ставки для израильской авиации в небе над Сирией и Ливаном. Наблюдатели зафиксировали переброску как минимум трёх зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Khordad-3 иранского производства в район сирийско-ливанской границы, над которой, как правило, происходит большинство атак F-16 ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это увеличивает риск конфронтации с еврейским государством и ставит вопросы о будущем российско-израильской координации.
Об отправке иранских ЗРК в пограничный район
Опасения по поводу перспектив размещения иранских ЗРК у северных границ Израиля появились в июле, когда в Дамаск прибыл с визитом глава Генштаба иранских вооружённых сил (ВС) Мохаммад Багери. Он провёл переговоры с министром обороны Сирии генералом Али Айюбом. По итогам встречи было подписано всеобъемлющее соглашение между странами в сфере безопасности. Багери при этом публично объявил, что его страна окажет помощь официальному Дамаску в том, что касается противовоздушной обороны. Иранские государственные СМИ поспешили уточнить, что Тегеран готов поставить союзнику свою технику — ЗРК Khordad-3 и ЗРС Bavar 373, которые считаются аналогом российской системы С-300. Впрочем, в исследовательской среде эти планы тогда оценили скептически. Военный эксперт Юрий Лямин, к примеру, выразил мнение, что подобная техника критически необходима в самом Иране, где многие районы остаются неприкрытыми или защищёнными лишь давно устаревшими комплексами. Кроме того, по этим оценкам, переброска иранских ЗРК в Сирию — крайне проблемная с точки зрения логистики задача.
Израильские СМИ уже
Любой намёк на развёртывание иранских ЗРК в Сирии Израиль в любом случае интерпретирует как угрозу национальной безопасности. Интрига в этом случае будет заключаться лишь в том, согласован ли с Москвой этот предполагаемый шаг Тегерана. Положительный ответ на этот вопрос может многократно усложнить отношения между российской стороной и израильтянами. Россия как один из партнёров сирийского правительства считается гарантом безопасности границ Израиля: она давала молчаливое согласие на удары авиации ЦАХАЛ по иранским целям в Сирии и предпринимала попытки предотвратить проникновение иранских сил в южные провинции после того, как в 2018 году они перешли под контроль правительственных войск.
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