Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами назначил бригадного генерала Хоссейна Неджата своим заместителем. Эта должность фактически предполагает управление ставкой КСИР в Тегеране «Саралла», в зоне ответственности которой находится в том числе подавление потенциальных акций протеста. Наблюдатели считают этот ход элементом возможной подготовки к транзиту власти — от старого к новому верховному лидеру (рахбару).

Формально «Саралла» находится в ответственности командующего КСИР, но в реальности полномочия по управлению ставкой выполняет его заместитель. Следовательно, именно Неджат сейчас будет руководить этим штабом в столице. «Саралла» является центром обеспечения безопасности в Тегеране: его сотрудникам поручено охранять важные правительственные учреждения от любых угроз, включая бунты, массовые антиправительственные выступления и попытки государственного переворота. Это делает «Сараллу» наиболее важной из 10 локальных штаб-квартир КСИР.

В подчинении у столичной ставки находятся несколько региональных гарнизонов, а также ополченцы иранского полувоенного ополчения «Басидж». В случае необходимости «Саралла» способна использовать и полицейские силы — из провинций Тегеран и Альборз. В 2009, 2018 и 2019 годах в Тегеране и небольших городах поблизости именно «Саралла» была основной силой подавления антиправительственных выступлений.

Сам Неджат — один из доверенных офицеров иранского верховного лидера Али Хаменеи. В течение примерно 10 лет (с 2000 по 2010 год) он командовал защитным подразделением КСИР, которое обеспечивает охрану Хаменеи.

Thomas Schulze/Global Look Press

Службе в КСИР военачальник посвятил почти 40 лет своей жизни. Он много лет работал с бывшим командиром Мохсеном Резаем в рамках разведывательных структур Корпуса стражей Исламской революции. Во время войны с Ираком в 1980-х годах Неджат возглавлял контрразведку в штаб-квартире «Хатам аль-Анбия». В 2016 году военачальник был назначен старшим заместителем руководителя разведки КСИР Хоссейна Таеба. Неджат оставался на этом посту вплоть до 2019-го. За это время разведывательная структура Корпуса стражей Исламской революции стала более мощной и эффективной, одновременно сократив дистанцию с офисом Хаменеи. По словам аналитиков, власть разведуправления КСИР постепенно затмила мощь других разведывательных ведомств Ирана. После последних изменений в структуре командования КСИР в 2019 году Неджат стал заместителем командующего по вопросам культуры.

Однако интересным кажется другое: выступая доверенным лицом рахбара, Неджат поддерживает тесные связи с его политически активным сыном — Моджтабой Хаменеи, которого нередко называют возможным преемником нынешнего верховного лидера Исламской Республики. Неджат входит в целую сеть командиров КСИР, которые близки к Моджтабе. Это круг довольно жёстких и наиболее агрессивных в отношении оппозиции членов сил безопасности и разведки Исламской Республики.