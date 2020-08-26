Иран допустит МАГАТЭ к двум своим бывшим ядерным объектам

https://static.news.ru/photo/272c009c-e7a5-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

Власти Ирана согласились дать представителям Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) доступ к двум своим бывшим ядерным объектам, которые агентство считает подозрительными.

С 2015 года республика допустила проверяющих на ядерные объекты, чтобы избежать обвинений в создании оружия под видом научных исследований и использования мирного атома, передаёт Reuters.

В июне МАГАТЭ потребовало от Тегерана предоставить доступ к двум площадкам, где, как считают в организации, может вестись «незарегистрированная деятельность». Резолюцию приняли большинством голосов на Совете управляющих МАГАТЭ, против выступили только Россия и Китай. В ответ на резолюцию депутаты иранского парламента призвали правительство страны отказаться от выполнения соглашений с МАГАТЭ. Парламентарии призвали правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести проверки в офлайн-режим, писал NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично прибыл в Иран и ожидает от местных властей доступа к двум «законсервированным» ядерным объектам страны. По информации высокопоставленного иранского чиновника, агентство планирует инспектировать два объекта: один около Тегерана, другой — недалеко от города Исфахан.