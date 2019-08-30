https://static.news.ru/photo/28d0fb9c-ccf2-11e9-9031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/http://imagebroker.com/Global Look Press

Суд эмирата Рас-Эль-Хайма в ОАЭ приговорил гражданина одной из стран Персидского залива к 19 месяцам тюрьмы и штрафу в 150 тысяч дирхамов (около $40 тысяч). Такое наказание ему назначили за домогательства и угрозы в адрес женщины в Интернете, а также попытку склонения к проституции.

Фигурант дела через мобильное приложение Snapchat отправлял потерпевшей, также гражданке одной из стран Персидского залива, предложения интимного характера. Кроме этого, он взломал её аккаунт в этом же сервисе, посылал угрозы и требовал интимные видео, пишет Khaleej Times .

Как писал News.ru, ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за последние годы в ведомство поступали единичные заявления о случаях харассмента на рабочем месте. Так, в первом полугодии 2019 года было одно такое обращение. Оно было связано, в частности, с принуждением к увольнению со стороны непосредственного руководителя.