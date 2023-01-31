Хлеба и мира: Каир зашел в Москву через Вашингтон СВО стало одной из причин экономического кризиса в Египте, теперь тамошние власти опасаются новой арабской весны

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января принял своего египетского коллегу Самеха Шукри, который прибыл в Москву сразу после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Причем Лавров отметил в ходе пресс-конференции, что американская сторона передала Москве через Шукри некое «послание». По всей видимости, Египет стал еще одним посредником, пытающимся уговорить стороны прийти хоть к какому-то консенсусу. Впрочем, челночные функции - не единственная, и, видимо, не основная задача главы МИД АРЕ. Так, Шукри рассказал, что каирская делегация приехала в РФ, чтобы помочь своей экономике, на которую оказывается сильное давление.

За последний год социально-экономическая ситуация в Египте сильно ухудшилась. Экономика страны, которая не совсем оправилась после пандемии, сталкивается сегодня с новыми серьёзными вызовами — украинский кризис привёл к резкому росту цен на продовольствие, топливо, удобрения и нарушил цепочки поставок и глобальной торговли. Свои самые худшие дни проживает и египетский фунт, который упал до исторического минимума. Экономический спад создаёт риски социального недовольства, что беспокоит руководство страны - аоабскую весну никто не забыл. Поэтому теперь за посредничество между Москвой и Киевом взялся Каир, причем всерьез - переговоры Лаврова и Шукри продолжались более двух часов.

Египет, как и все международное сообщество, заинтересован в том, чтобы как можно скорее положить конец вооруженному противостоянию на Украине и в достижении окончательного урегулирования конфликта, — заявил Шукри.

Именно поэтому, отметил египетский министр, он согласился передать послание по Украине от Энтони Блинкена.

Что именно говорится в послании, неизвестно. Но, по словам Лаврова, оно содержит очередные призывы к России. В нем Вашингтон просит «прекратить и уйти». Мол, «тогда все будет хорошо». Однако серьезных предложений по урегулированию, которые Москва готова выслушать, «Блинкен не сделал, а об истинных интересах Запада на Украине и вовсе умолчал».

Зато об истинных интересах Запада рассказал во время визита в Южную Корею генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир, — добавил Лавров.

Фото: МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров получил письмо от американского коллеги Энтони Блинкена

По словам российского министра, как бы Запад ни пытался оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, "включая известные лозунги относительно того, что путь к миру лежит через поставки вооружений", но «все прекрасно все понимают».

Лавров поблагодарил Шукри за переданное из Вашингтона послание, но вместе с тем подчеркнул, что ситуация намного сложнее, чем просто какие-то призывы, которые и так звучат из Вашингтона каждый день. Тем не менее, Москва высоко ценит «сбалансированную позицию» Египта по украинскому кризису, и готова помочь арабской республике в налаживании экономической ситуации. По всей видимости, речь в первую очередь идет о надеждах Каира на продолжение и увеличение поставок российского зерна.

Россия - один из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. А зерно - стратегический продукт для нас. Мы рассчитываем на дальнейшие поставки этого вида сырья, и нацелены не только на сохранение текущих темпов и объемов поставок, но и на их наращивание, а также расширение номенклатуры товарооборота на других направлениях, — заявил Шукри.

Он также акцентировал внимание на росте товарооборота между Москвой и Каиром, который в 2022 году составил порядка $6 млрд. По словам политика, это далеко не предел, и стороны будут искать новые направления для расширения экономического сотрудничества, которые нужно, по его словам, «довести до логического завершения», хотя что в его понимании является "логическим завершением" - не очень ясно. Однако стороны обсудили расширение сотрудничества в промышленности и энергетике, а также совместные инвестпроекты, в частности — создание российской промышленной зоны в Египте.

Фото: Встреча делегаций МИД РФ и АРЕ в Москве

Плюс к этому, Россия и Египет, по словам Лаврова, намерены наращивать долю расчетов в национальных валютах. Сторонам «предстоит еще серия консультаций», но оба государства «нацелены на дальнейшую работу по этому направлению».

Однако ситуация в Египте после начала украинского кризиса настолько плачевная, что Каир готов принять помощь от всех своих партнёров. Как отмечал Блинкен во время своего визита в Каир, Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, и до 85% его поставок традиционно поступают из России и Украины. По его словам, украинский кризис слишком «дорого обходится людям в Египте». Поэтому Вашингтон заверил, что также будет вливать дополнительные инвестиции в АРЕ, чтобы хоть как-то подержать экономику североафриканской страны.

По данным государственного статистического агентства Египта, годовая общая инфляция выросла до 21,9% в декабре по сравнению с 19,2% в ноябре 2022 и 6,5% в декабре 2021 году. Ситуация ухудшается с каждым месяцем из-за роста цен на товары первой необходимости. За последний год египетская валюта обесценилась более чем на 76% и продолжит дешеветь дальше, если спрос и предложение на валютном рынке не уравновесятся.

Интересно, что в египетских СМИ стали распространяться спекуляции о возможной продаже или «сдаче в аренду» Суэцкого канала, кормильца Египта. Правда, власти АРЕ эту новость опровергли. Каир и Международный валютный фонд нашли другой выход — в октябре прошлого года они решили создать Фонд устойчивости, который предоставит финансирование в размере $1млрд. Структура призвана помочь властям в экономической и инвестиционной деятельности.

Послание Блинкена, похоже, не особо впечатлило Москву. Теперь Египту, который рассчитывал примирить Москву и Запад, придётся, возможно, искать другие пути и налаживать челночную политику между двумя сторонами конфликта, добиваясь своих интересов через переговоры.