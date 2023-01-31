Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января принял своего египетского коллегу Самеха Шукри, который прибыл в Москву сразу после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Причем Лавров отметил в ходе пресс-конференции, что американская сторона передала Москве через Шукри некое «послание». По всей видимости, Египет стал еще одним посредником, пытающимся уговорить стороны прийти хоть к какому-то консенсусу. Впрочем, челночные функции - не единственная, и, видимо, не основная задача главы МИД АРЕ. Так, Шукри рассказал, что каирская делегация приехала в РФ, чтобы помочь своей экономике, на которую оказывается сильное давление.
За последний год социально-экономическая ситуация в Египте сильно ухудшилась. Экономика страны, которая не совсем оправилась после пандемии, сталкивается сегодня с новыми серьёзными вызовами — украинский кризис привёл к резкому росту цен на продовольствие, топливо, удобрения и нарушил цепочки поставок и глобальной торговли. Свои самые худшие дни проживает и египетский фунт, который упал до исторического минимума. Экономический спад создаёт риски социального недовольства, что беспокоит руководство страны - аоабскую весну никто не забыл. Поэтому теперь за посредничество между Москвой и Киевом взялся Каир, причем всерьез - переговоры Лаврова и Шукри продолжались более двух часов.
Египет, как и все международное сообщество, заинтересован в том, чтобы как можно скорее положить конец вооруженному противостоянию на Украине и в достижении окончательного урегулирования конфликта, — заявил Шукри.
Именно поэтому, отметил египетский министр, он согласился передать послание по Украине от Энтони Блинкена.
Что именно говорится в послании, неизвестно. Но, по словам Лаврова, оно содержит очередные призывы к России. В нем Вашингтон просит «прекратить и уйти». Мол, «тогда все будет хорошо». Однако серьезных предложений по урегулированию, которые Москва готова выслушать, «Блинкен не сделал, а об истинных интересах Запада на Украине и вовсе умолчал».
Зато об истинных интересах Запада рассказал во время визита в Южную Корею генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир, — добавил Лавров.
По словам российского министра, как бы Запад ни пытался оправдывать свои действия по накачиванию Украины оружием, "включая известные лозунги относительно того, что путь к миру лежит через поставки вооружений", но «все прекрасно все понимают».
Лавров поблагодарил Шукри за переданное из Вашингтона послание, но вместе с тем подчеркнул, что ситуация намного сложнее, чем просто какие-то призывы, которые и так звучат из Вашингтона каждый день. Тем не менее, Москва высоко ценит «сбалансированную позицию» Египта по украинскому кризису, и готова помочь арабской республике в налаживании экономической ситуации. По всей видимости, речь в первую очередь идет о надеждах Каира на продолжение и увеличение поставок российского зерна.
Россия - один из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. А зерно - стратегический продукт для нас. Мы рассчитываем на дальнейшие поставки этого вида сырья, и нацелены не только на сохранение текущих темпов и объемов поставок, но и на их наращивание, а также расширение номенклатуры товарооборота на других направлениях, — заявил Шукри.
Он также акцентировал внимание на росте товарооборота между Москвой и Каиром, который в 2022 году составил порядка $6 млрд. По словам политика, это далеко не предел, и стороны будут искать новые направления для расширения экономического сотрудничества, которые нужно, по его словам, «довести до логического завершения», хотя что в его понимании является "логическим завершением" - не очень ясно. Однако стороны обсудили расширение сотрудничества в промышленности и энергетике, а также совместные инвестпроекты, в частности — создание российской промышленной зоны в Египте.
Плюс к этому, Россия и Египет, по словам Лаврова, намерены наращивать долю расчетов в национальных валютах. Сторонам «предстоит еще серия консультаций», но оба государства «нацелены на дальнейшую работу по этому направлению».
Однако ситуация в Египте после начала украинского кризиса настолько плачевная, что Каир готов принять помощь от всех своих партнёров. Как отмечал Блинкен во время своего визита в Каир, Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, и до 85% его поставок традиционно поступают из России и Украины. По его словам, украинский кризис слишком «дорого обходится людям в Египте». Поэтому Вашингтон заверил, что также будет вливать дополнительные инвестиции в АРЕ, чтобы хоть как-то подержать экономику североафриканской страны.
По данным государственного статистического агентства Египта, годовая общая инфляция выросла до 21,9% в декабре по сравнению с 19,2% в ноябре 2022 и 6,5% в декабре 2021 году. Ситуация ухудшается с каждым месяцем из-за роста цен на товары первой необходимости. За последний год египетская валюта обесценилась более чем на 76% и продолжит дешеветь дальше, если спрос и предложение на валютном рынке не уравновесятся.
Интересно, что в египетских СМИ стали распространяться спекуляции о возможной продаже или «сдаче в аренду» Суэцкого канала, кормильца Египта. Правда, власти АРЕ эту новость опровергли. Каир и Международный валютный фонд нашли другой выход — в октябре прошлого года они решили создать Фонд устойчивости, который предоставит финансирование в размере $1млрд. Структура призвана помочь властям в экономической и инвестиционной деятельности.
Послание Блинкена, похоже, не особо впечатлило Москву. Теперь Египту, который рассчитывал примирить Москву и Запад, придётся, возможно, искать другие пути и налаживать челночную политику между двумя сторонами конфликта, добиваясь своих интересов через переговоры.