ХАМАС утверждает, что контролирует ситуацию на поле боя в секторе Газа

Фото: Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

Член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — контролирует ситуацию в секторе Газа, передает телеканал Al Jazeera. С бойцами этого подразделения все в порядке, подчеркнул он.

Мы [руководство ХАМАС] заверяем, что с отрядами [палестинского] сопротивления и «Бригад Иззэддина аль-Кассама» все в порядке, они контролируют ситуацию на поле боя в секторе Газа, — цитирует руководителя движения телеканал.

Накануне вечером министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратила контроль над сектором Газа. По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает публиковать победные снимки с территории сектора Газа. Очередное фото было сделано из кабинета одного из губернаторов анклава. В кадр вошли 11 человек в военной амуниции, которые держат в руках израильский флаг. До этого снимок с израильскими военнослужащими был сделан в помещении законодательного собрания ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ обнаружила на территории сектора Газа туннель ХАМАС под мечетью и нанесла по ней удар с воздуха. Авианалет с помощью истребителей и вертолетов проводился по наводке с земли.