«Гитлер бы позавидовал»: Эрдоган оценил методы Нетаньяху в секторе Газа Эрдоган: Нетаньяху действиями в Газе мог бы заставить Гитлера позавидовать

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Сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о действиях Израиля в секторе Газа, назвал их геноцидом и заявил, что Адольф Гитлер «позавидовал» бы такой политике со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает газета Kathimerini. Турецкий лидер также напомнил о многочисленных преступлениях военных Израиля в отношении врачей и об ударах по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Нетаньяху достиг такого уровня применения методов геноцида в Газе, что заставил бы Гитлера позавидовать. Речь об Израиле, который целится в машины скорой помощи, наносит удары по пунктам раздачи продовольствия и бомбит конвои с гуманитарной помощью, в Газе нарушается право людей на жизнь, — уточнил он.

По словам президента, Турция выступает на стороне мира и поддерживает гражданское население сектора Газа. Он также подчеркнул, что Тель-Авив систематически нарушает положения международного права, действует вопреки резолюциям ООН, причем данные нарушения фиксируются не только в секторе Газа, а на всех палестинских территориях. В заключение Эрдоган заявил, что нет ничего удивительного в том, что палестинский народ пытается защитить себя от тех, кто пришел в его дом и заявил о правах на него.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об активных боях в восточной части города Рафах на юге сектора Газа и в районе Аз-Зейтун на севере анклава. Также заявляется о десятках авиаударов и стрелковых столкновениях.