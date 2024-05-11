Стало известно об ожесточенных боях в Рафахе ЦАХАЛ сообщила о боях в Рафахе на юге сектора Газа

Фото: idf.il

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, а также в районе Аз-Зейтун, расположенном в северной части анклава, сообщила пресс-служба вооруженных сил. По ее данным, авиация уже нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС.

За сутки ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа, включая военные сооружения, ракетные установки, наблюдательные пункты, боевиков-террористов и террористические объекты, — указано в сообщении.

В районе Аз-Зейтун, как уточняется, активизированы боевые действия, в течение нескольких последних часов там был уничтожен ряд террористов при контакте в ближнем бою. Заявляется, что в данном районе операция проводилась также на территории клиники, где было найдено оружие, амуниция и военная техника.

Ранее в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержалось от принятия решения. По информации СМИ, на сторону Белого дома встали всего девять государств, в числе которых оказались Израиль и Аргентина. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса.