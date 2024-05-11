Союзники не поддержали США на голосовании в ГА ООН РИА Новости: союзники США не проголосовали против палестинской резолюции

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Большинство союзников Соединенных Штатов воздержалось от голосования по резолюции, расширяющей права Палестины в Генассамблее ООН, сообщил корреспондент РИА Новости. По информации СМИ, на сторону Белого дома встали всего девять государств.

Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства. В то же время нейтральную позицию заняли Великобритания, Канада, Германия, Италия, Украина и другие страны. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса.

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Вашингтон был заинтересован в вето на резолюцию о государстве в ООН. По его словам, это решение было продиктовано предстоящими выборами американского президента.

До этого Соединенные Штаты вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. На этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, воздержалась только Великобритания, остальные 13 членов голосовали за. Проект резолюции требовал «немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», а также незамедлительного освобождения заложников без каких-либо условий.