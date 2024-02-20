США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа США наложили вето на резолюцию СБ ООН о полном прекращении огня в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости. На этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, воздержалась только Великобритания, остальные 13 членов голосовали за.

Проект резолюции требовал «немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами». В нем также содержалось требование незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников.

До этого США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали проект гуманитарной резолюции ОАЭ с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За принятие проголосовали 13 из 15 членов СБ, включая РФ и КНР. Великобритания воздержалась. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд пояснил, что данная резолюция «оторвана от реальности», поскольку она не включает в себя осуждение радикального палестинского движения ХАМАС.

После этого постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что США, отвергнувшие резолюцию Совета Безопасности ООН относительно Газы, должны нести ответственность за каждую смерть в этом регионе. По его словам, Штаты фактически санкционировали кровопролитные действия Израиля, которые погрузили регион в катастрофу, сравнимую с блокадой Ленинграда. Не верится, что это происходит в наше время, резюмировал постпред.