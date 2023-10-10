Эрдоган намерен вмешаться в урегулирование палестино-израильского конфликта

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вмешаться в урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает издание Hürriyet. По данным источников газеты, Анкара стремится предотвратить эскалацию и углубление войны. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта.

Вслед за «челночной дипломатией» (главы МИД Турции. — NEWS.ru) Хакана Фидана ожидается вмешательство президента Эрдогана на уровне глав государств. Турция прилагает усилия для предотвращения углубления и распространения войны, — говорится в сообщении.

Предполагается, что Турция открыто вмешается в урегулирование конфликта тогда, когда понадобится прекращение огня. Соответствующее предложение может выдвинуть как израильская сторона, так и палестинская.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят ранее заявил, что в настоящее время переговоры с палестинским движением ХАМАС не ведутся. По его словам, Израиль находится в состоянии войны, поэтому такой шаг в Тель-Авиве рассматривают как невозможный. Хаят подчеркнул, что переговоры с членами движения даже не обсуждаются.