Эмираты помогли Нетаньяху устранить оппозиционеров

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) предотвратило падение в рейтингах партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация»). По данным последних опросов, однопартийцы главы правительства могут получить гораздо больше мест в парламенте (Кнессете) в случае потенциально возможных выборов. Это заставляет ожидать запуска внеочередного голосования в Израиле, план которого, как считается, вынашивает Нетаньяху.

О том, что историческая сделка с Эмиратами помогла «Ликуду» укрепиться, свидетельствуют последние опросы. Исследование, которое провёл 13-й канал, говорит о том, что если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия Нетаньяху завоевала бы 33 места, в то время как её партнёр по коалиции — блок «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») — только 10. В последние недели социологические исследования демонстрировали снижение поддержки «Ликуду» и серьёзный рывок со стороны блока «Ямина» («Вправо») бывшего министра обороны Нафтали Беннета. Сейчас же ситуация, похоже начинает меняться. Меньший рост фиксирует опрос 12-го канала израильского телевидения, который говорит, что «Ликуд» может получить от 29 до 30 мест в законодательном органе. Однако, так или иначе, это признаки того, что премьерская партия остановила тенденцию к падению популярности и что в подавляющем большинстве израильское общественное мнение поддерживает арабо-израильское мирное соглашение и считает его достижением Нетаньяху.

Всё чаще «Кахоль-Лаван» становится мишенью для «Ликуда». Так, выступая накануне в радиоэфире, Нетаньяху раскритиковал своих политических оппонентов.

Это не идеальное правительство, — сказал премьер-министр. — К сожалению, внутри этого правительства есть элементы, которые действуют против него. Если бы не борьба с коронавирусом, правящая коалиция уже давно распалась бы.

Глава правительства признал, что в настоящее время коалиция переживает политический кризис, однако он «несложен» и может быть разрешён, если у представителей «Кахоль-лаван» есть желание сделать это.

Бени Ганц Gil Eliyahu/JINI/Handout via Xinhua/Global Look Press

В центре спора между партнёрами по коалиции находится вопрос о государственном бюджете, который должен быть принят до 25 августа, иначе выборы будут запущены автоматически, в четвёртый раз. Лидер «Кахоль-Лаван» и действующий министр обороны Израиля Бени Ганц настаивает на согласовании проекта до 2021 года, как это предусмотрено коалиционным соглашением, в то время как Нетаньяху настаивает на бюджете, который бы охватывал только оставшуюся часть 2020 года, ссылаясь на неопределенность пандемии коронавируса.

Бюджет на один год — плевок в лицо миллиону безработных. Нам необходим стабильный план до 2021 года, — отмечал ранее Ганц.

В последние дни слухи о том, что Нетаньяху решил расторгнуть свой пакт о единстве с партией Ганца и запустить новые выборы, усилились. Вполне вероятно, что укрепление рейтинга Нетаньяху интерпретирует как призыв к действию — чтобы завоевать больше кресел в Кнессете и сформировать правую коалицию, без участия левоцентристов.

Не исключено, что вся сделка с ОАЭ была оформлена официально в том числе для реализации кампании по усилению роли «Ликуда». На это указывают слова Нетаньяху, сказанные им на пресс-конференции по поводу соглашения с ОАЭ. Так, глава правительства сообщил, что долгое время держал министра иностранных дел и министра обороны в неведении по поводу подготовки к нормализации отношений с аравийской монархией, чтобы предотвратить «попытки помешать» этому со стороны внешних сил, в том числе Ирана. Однако в действительности, это произошло потому, что эти члены кабмина — оппозиционные политики. Такая линия, очевидно, способна добавить очков премьеру, но не способна укрепить доверие внутри элиты.