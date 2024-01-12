Экономист увидел выгоду для России в обострении вокруг Йемена Экономист Колташов: обострение вокруг Йемена — хороший шанс для стран БРИКС

Фото: defense.gov

Ситуация в Красном море на фоне операции Великобритании и США против Йемена создает для Запада стресс, который выгоден России и другим странам БРИКС, заявил NEWS.ru экономист Василий Колташов. Он отметил, что затруднение поставок углеводородов через Суэцкий канал приведет к росту цен на энергоресурсы.

Создание такой ситуации, когда поставки углеводородов на Запад затруднены, когда они идут не через Суэцкий канал, а в обход Африки, с большими расходами, — выгодно для России. Нам нужно, чтобы росли мировые цены на нефть и газ. Сейчас очень важно, чтобы Запад платил больше за то, что Россия и другие страны ему отдают, — обратил внимание Колташов.

По словам экономиста, если Вашингтон и Лондон потерпят неудачу в своей кампании против хуситского движения «Ансар Аллах», то это приведет к ослаблению западных рынков. А это, в свою очередь, подстегнет экономический рост членов БРИКС, добавил эксперт.

Это возможность для стран БРИКС предлагать свои правила игры, основанные на нормах международного права. Это значит, что экономический рост в этих государствах увеличивается, — значит, инвестиции должны двигаться туда, капиталы должны уходить с Запада в эти страны, — подчеркнул Колташов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании атаковали позиции йеменских хуситов. Представители «Ансар Аллах» заявили, что всего было нанесено 73 удара, которые пришлись по столице Сане, а также провинциям Ходейда, Таиз, Хадджа и Саада. В результате ударов погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.

Посольство России в Йемене заявило, что информации о пострадавших в результате бомбардировок гражданах РФ пока не поступало. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал действия Запада нелегитимными и отметил, что Москва осуждает атаку.