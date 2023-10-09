«Джеральд Форд» мчит на помощь Израилю: чем уникален крупнейший авианосец

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

США решили отправить Израилю авианосную ударную группу «Джеральд Форд» на фоне обострения арабо-израильского конфликта. Что известно об американском гиганте?

Решение США о помощи Израилю

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире боевой корабль — авианосец «Джеральд Форд». Такое решение было принято после подробных обсуждений с президентом США Джо Байденом.

В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом [США Джо] Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца «Джеральд Р. Форд» в Восточное Средиземноморье, — сказал Остин.

Авианосец ВМФ США прибудет в Израиль в течение ближайших дней.

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency|Global Look Press

Реакция ХАМАС на отправку авианосца

Палестинское движение ХАМАС не оставило без внимания распоряжение президента США Джо Байдена направить в акваторию Восточного Средиземноморья авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага, — сказали в ХАМАС.

Что известно о «Джеральд Форде»

«Джеральд Форд» — крупнейший в мире боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Он является самым дорогим авианосцем такого типа в истории, его стоимость составила порядка $13 млрд. Длина судна — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т.

Авианосец назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда. Он служил в ВМС во время Второй мировой войны на борту легкого авианосца «Монтерей» на Тихоокеанском театре военных действий.

В 2013 году состоялась церемония спуска авианосца на воду. Бутылку о борт корабля разбила Сьюзен Форд Бейз, дочь Джеральда Форда. На тот момент готовность судна, по заявлениям представителей, составляла 70%. Однако только в прошлом году командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.

Корабль «Джеральд Форд» оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR и способен развивать скорость до 30 узлов (56 км/ч). Авианосец вооружен системами ПРО и ПВО, зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM. На борту корабля могут находиться до 90 самолетов.

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Где успел поучаствовать авианосец

В 2017 году авианосец впервые вышел в море на испытания. Осенью 2022 года гигант побывал в Великобритании, однако не смог пришвартоваться в Портсмуте из-за больших размеров.

В мае этого года «Джеральд Форд» проводил учения «Вызов Арктики» в Норвегии рядом с российской акваторией. На борту корабля во время визита в Осло находился командующий Шестым флотом США вице-адмирал Томас Иши. Испытания состоялись совместно с военными и моряками из 13 других стран — членов НАТО.

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